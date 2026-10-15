¿Tenía Movistar en su celular? Tigo aclara qué pasará con los planes, las tarifas y los servicios

El cambio de marca de Movistar a Tigo ya comenzó en Colombia y cerca de 20 millones de usuarios están involucrados en esta transición. Sin embargo, el proceso no implica modificaciones inmediatas en los planes de telefonía móvil, las tarifas contratadas ni los servicios que reciben los clientes, según explicó Carlos Blanco, CEO de Tigo Colombia, en entrevista en Mañanas Blu.

El directivo señaló que el principal objetivo es realizar una transición de marca sin afectar la experiencia de los usuarios. Por eso, quienes tenían una línea Movistar podrán conservar su número, su tarjeta SIM y las condiciones de su plan actual, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Publicidad

“Desde el punto de vista de servicio no significa nada”, afirmó Blanco, al explicar que, por ahora, el cambio más visible será la identificación de la red que aparece en la pantalla del teléfono. En los dispositivos iPhone, la actualización comenzó a reflejarse desde el 15 de octubre, mientras que en los celulares Android se realizará de manera progresiva durante las próximas semanas.

¿Qué pasará con las tarifas, las facturas y los canales de atención?

De acuerdo con el CEO de Tigo Colombia, los usuarios seguirán recibiendo sus facturas por los mismos canales y podrán pagar sus servicios en los lugares habituales. Asimismo, continuarán funcionando los medios de pago electrónicos, la aplicación de atención al cliente y los mecanismos para presentar peticiones, quejas y reclamos.



Multa a Movistar Foto: ChatGPT

Blanco explicó que los contratos de los clientes estaban vinculados a Coltel, la entidad jurídica que operaba bajo la marca Movistar y cuyos activos fueron adquiridos por Tigo. Por esta razón, la transición no implica una modificación automática de las condiciones pactadas, tanto para usuarios individuales como para empresas.

Publicidad

En cuanto a los precios, el directivo indicó que las tarifas ya han avanzado en un proceso de unificación, aunque algunos planes pueden tener condiciones diferentes. Si un cliente encuentra una alternativa más conveniente dentro de la oferta de Tigo, podrá solicitar el cambio, pero no estará obligado a hacerlo si está satisfecho con su servicio actual.

La atención al cliente también continuará operando con los mismos recursos, incluidos los centros de llamadas. No obstante, la compañía revisará su red de tiendas físicas para evitar duplicidades y mantener los puntos de atención con mayor capacidad, especialmente cuando existen locales de ambas marcas muy cerca.

Publicidad

Uno de los principales cambios estará relacionado con los planes de inversión de la compañía. Blanco anunció recursos por 8,5 billones de pesos durante los próximos cuatro años para fortalecer la infraestructura de telecomunicaciones en Colombia.

Entre los objetivos está ampliar la cobertura de tecnología 5G, pasando de 125 a 328 municipios, y desplegar 1.100 estaciones adicionales de 4G en zonas remotas o con dificultades de cobertura. Según el directivo, estas medidas podrían beneficiar a cerca de tres millones de personas con una mejor experiencia de conexión.

La inversión también contempla ampliar las redes de fibra óptica para hogares y empresas, fortalecer la infraestructura que conecta las principales ciudades y desarrollar plataformas tecnológicas y centros de datos.

Publicidad

Finalmente, Blanco aseguró que la integración busca aumentar la capacidad de inversión y competir por medio de la calidad del servicio y las ofertas comerciales. Mientras tanto, reiteró que los clientes de Movistar no deben cambiar sus tarjetas SIM ni realizar procedimientos para conservar sus servicios durante esta transición.