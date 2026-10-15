Movistar ahora es Tigo: qué pasará con su factura, número celular y plan desde octubre de 2026

La integración de Movistar y Tigo en Colombia comenzó a reflejarse en las comunicaciones que reciben los usuarios. Desde noviembre de 2026, los clientes de Movistar empezarán a ver la marca Tigo en sus facturas y otros mensajes, como parte del proceso de unificación empresarial liderado por Millicom, compañía propietaria de ambas operaciones.

La transición se realizará de manera progresiva y busca reunir los servicios bajo una sola identidad comercial. Sin embargo, el cambio de marca no significa que los usuarios deban modificar inmediatamente sus contratos, cambiar sus equipos o realizar trámites adicionales para continuar utilizando los servicios que tienen contratados.

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La compañía anunció que mantendrá informados a sus clientes sobre las modificaciones que puedan presentarse en los canales de atención y en las plataformas digitales. Además, el proceso estará acompañado de inversiones por $8,5 billones durante los próximos cuatro años para fortalecer la infraestructura de telecomunicaciones, ampliar la cobertura y acelerar el despliegue de la tecnología 5G.

Tigo y Movistar se fusionan Foto: Gemini

A continuación, estas son las principales preguntas y respuestas sobre el cambio de Movistar a Tigo en Colombia y lo que deben tener en cuenta los usuarios durante la transición.



¿Movistar va a desaparecer en Colombia?

La marca Movistar dejará de utilizarse en la operación de Colombia Telecomunicaciones S. A. ESP BIC, que prestará sus servicios bajo la marca Tigo. Por esta razón, los usuarios comenzarán a identificar a Tigo en las comunicaciones comerciales y en otros elementos relacionados con sus servicios.

No obstante, la empresa informó que la razón social que presta los servicios contratados seguirá siendo Colombia Telecomunicaciones S. A. ESP BIC. El proceso corresponde a una integración empresarial y comercial, por lo que la transición de marca no implica la interrupción automática de los servicios.

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¿Me van a cambiar el plan que tengo contratado?

No. Según la información entregada por la compañía, los clientes podrán continuar disfrutando de sus planes actuales de telefonía móvil y servicios para el hogar. Si se presenta alguna novedad o se ofrecen beneficios adicionales, la empresa comunicará oportunamente las condiciones correspondientes.

¿Mi contrato con Movistar seguirá vigente?

Sí. Las condiciones contractuales continuarán vigentes y serán respetadas de acuerdo con la normativa aplicable. El cambio de marca no significa que los usuarios deban firmar inmediatamente un nuevo contrato para mantener sus servicios.

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¿Me van a subir el precio del plan?

Las tarifas y los beneficios actuales se mantienen conforme a las condiciones de cada plan. Si se presenta alguna modificación futura, la compañía indicó que será comunicada con anticipación y de acuerdo con la regulación vigente.

¿Debo hacer algún trámite para pasarme a Tigo?

No. Los usuarios no necesitan realizar trámites adicionales por el cambio de marca. Cualquier procedimiento que llegue a ser necesario será informado directamente por la compañía mediante sus canales oficiales.

¿Tengo que cambiar mi tarjeta SIM o mi número de celular?

No. Los clientes podrán conservar la misma tarjeta SIM y el número de su línea móvil. De acuerdo con la información de la compañía, desde noviembre de 2026 el nombre de la red móvil comenzará a aparecer como Tigo en lugar de Movistar.

Multa a Movistar Foto: ChatGPT

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Por lo tanto, el cambio de identificación de la red no implica que los usuarios deban adquirir una nueva línea telefónica o modificar su número.

¿Debo cambiar mi celular o los equipos instalados en mi casa?

No. Los dispositivos que los clientes utilizan actualmente podrán seguir funcionando con normalidad. La compañía señaló que la integración de las marcas no genera, por sí misma, la necesidad de reemplazar los celulares ni los equipos instalados para prestar los servicios de internet y telefonía en el hogar.

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¿Tendré afectaciones en mis servicios durante la transición?

El compromiso anunciado por la empresa es mantener la continuidad de los servicios mientras avanza la integración. También señaló que continuará invirtiendo en infraestructura y tecnología para fortalecer las redes.

Aunque el proceso contempla cambios progresivos, cualquier novedad que pueda afectar la experiencia de los clientes deberá ser comunicada por los canales oficiales.

¿Qué pasará con la cobertura de Movistar?

Uno de los objetivos de la integración es fortalecer la cobertura y la capacidad de las redes. Millicom anunció inversiones por $8,5 billones durante los próximos cuatro años para modernizar las redes fijas y móviles, ampliar la fibra óptica y acelerar el despliegue de 5G.

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La compañía también proyecta ampliar la capacidad de sus redes y desplegar nuevos sitios de cobertura entre 2026 y 2028. Los beneficios para los usuarios se esperan de manera progresiva, a medida que avance el plan de modernización.

¿Mi factura de Movistar cambiará?

Sí, en cuanto a la identificación de la marca. Desde octubre de 2026, los clientes comenzarán a ver la marca Tigo en sus facturas. Sin embargo, los correos electrónicos desde los cuales se envían los documentos seguirán siendo facturasmovistar@mailf.movistar.co y facturasmovistar@mailc.movistar.co.

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Es importante que los usuarios tengan presente esta información para reconocer las comunicaciones relacionadas con sus servicios y verificar que los mensajes recibidos correspondan a los canales informados por la compañía.

¿Cambiarán los medios de pago?

Los medios de pago actuales seguirán disponibles. Para los pagos digitales, la dirección oficial informada por la compañía es https://payment.movistar.co/.

Además, desde noviembre de 2026, los clientes podrán ingresar a mi.tigo.com.co, desde donde serán redirigidos de forma segura para efectuar el pago de sus facturas.

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Quienes tengan inscrito el pago automático, ya sea directamente con la compañía o mediante otra entidad, podrán continuar utilizando este mecanismo. Los medios de pago presenciales también seguirán disponibles.

¿La aplicación Mi Movistar va a desaparecer?

Por ahora, los clientes podrán seguir utilizando la aplicación Mi Movistar. La compañía indicó que cualquier cambio relacionado con esta plataforma será informado previamente para facilitar la transición.

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¿Cambiarán las líneas telefónicas y el WhatsApp de atención?

Durante la integración, algunos canales de atención podrán evolucionar o unificarse. Mientras tanto, los usuarios cuentan con los siguientes medios informados por la compañía:



WhatsApp: 315 233 3333.

315 233 3333. Línea de atención: *611 o 018000 930 930.

*611 o 018000 930 930. Otros canales: tiendas físicas y aplicaciones oficiales.

La empresa señaló que comunicará oportunamente cualquier actualización para que los clientes sepan dónde consultar información, resolver inquietudes y gestionar sus servicios.

¿Qué pasará con las tiendas físicas de Movistar?

La compañía evaluará la integración de sus canales físicos y digitales con el propósito de ofrecer una mejor experiencia. Por ahora, cualquier modificación relacionada con los puntos de atención será anunciada de manera oportuna.

¿Qué pasará con los datos personales de los usuarios?

La compañía aseguró que la protección de los datos personales seguirá siendo una prioridad y que continuará cumpliendo la legislación vigente y las políticas de privacidad aplicables.

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Ante el cambio de marca, los usuarios deben consultar las novedades a través de los canales oficiales y evitar entregar información personal o financiera en páginas o enlaces cuya autenticidad no puedan verificar.

En ese contexto, Millicom anunció un plan de inversión de $8,5 billones para los próximos cuatro años, con el que espera ampliar la cobertura, modernizar las redes y mejorar la conectividad de millones de colombianos.

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Por ahora, la principal recomendación para los usuarios de Movistar es continuar utilizando sus servicios con normalidad, conservar sus medios de pago habituales y consultar las comunicaciones oficiales para conocer los cambios que se implementen durante la transición hacia Tigo.