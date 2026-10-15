Medellín: epicentro del diálogo sobre desarrollo territorial, educación y reconstrucción nacional

Del 27 al 29 de octubre de 2026, la ciudad de Medellín se transformará en el escenario central para la discusión sobre el desarrollo territorial, las oportunidades económicas, la educación y la reconstrucción en Colombia.

El Forum de la Universidad Pontificia Bolivariana acogerá el Foro AFE "Prosperidad Compartida 2026", la cumbre anual organizada por la Asociación de Fundaciones Familiares y Empresariales (AFE Colombia). El encuentro convocará a más de 500 asistentes en representación de más de 250 organizaciones nacionales e internacionales, incluyendo empresas, fundaciones, la academia, el sector público, la cooperación internacional y líderes comunitarios.

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La inversión social privada como motor de desarrollo

El evento llega respaldado por un balance significativo en materia de impacto territorial. Durante el año 2025, las fundaciones familiares y empresariales adscritas a AFE Colombia movilizaron más de $1 billón de pesos en inversión social privada, impulsando más de 1.000 iniciativas a lo largo de los 32 departamentos del país y beneficiando a más de 6 millones de personas.

Frente a esta dinámica, la Directora Ejecutiva de AFE Colombia, Aura Lucía Lloreda, enfatizó que el crecimiento y la competitividad económica del país no pueden consolidarse sin una estrategia de prosperidad compartida que traduzca el desarrollo en mayores capacidades, oportunidades y bienestar para las distintas regiones.



Coyuntura nacional y respuesta ante la reconstrucción

El Foro AFE 2026 se celebra en un momento decisivo para el país, en el cual se requiere articular la inversión privada con las necesidades territoriales para superar los efectos de los recientes eventos telúricos.

Por esta razón, la agenda del encuentro incluirá un bloque temático especial enfocado en la emergencia, la recuperación y la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto.

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Este espacio reunirá la visión del Gobierno Nacional, alianzas empresariales de alcance nacional y organizaciones territoriales con el objetivo de consolidar estrategias conjuntas para pasar del diagnóstico a soluciones concretas en los territorios.

Visitas territoriales: la transformación vista desde el terreno

La metodología del encuentro buscará conectar la teoría con la acción directa en el territorio. La jornada inaugural del 27 de octubre comenzará con 16 recorridos territoriales organizados junto a fundaciones afiliadas en el departamento de Antioquia.

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A través de estas visitas de campo en proyectos educativos, económicos y sociales, los participantes dialogarán con los líderes comunitarios locales antes de iniciar las mesas de debate centrales. Según explicó Lloreda, vivir la realidad territorial de primera mano permite transformar las preguntas y enriquecer la calidad de las discusiones posteriores.