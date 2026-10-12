En Antioquia han entregado más de 4.000 toneladas de materiales para reconstrucción tras terremoto

La reconstrucción de las viviendas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto avanza en Antioquia con la distribución de más de 4.500 toneladas de materiales de construcción y la puesta en marcha de proyectos para levantar nuevas casas en las zonas rurales.

La Gobernación, a través de la Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA), informó que ya completó la atención de los municipios que reportaron daños en sus viviendas y que fueron incluidos en la estrategia de recuperación.

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El plan contempla dos líneas de intervención: reparar las estructuras que todavía pueden recuperarse y construir soluciones habitacionales para las familias que perdieron sus casas o necesitan una vivienda nueva. En la primera fase, el Banco de Materiales de VIVA movilizó cemento, varillas, tejas y madera para atender a 1.435 familias, con una inversión de 2.212 millones de pesos.

Como resultado de esta estrategia, 38 viviendas ya fueron reparadas. La ejecución de las obras ha contado con la participación de las administraciones municipales y de los propios hogares beneficiarios, además del acompañamiento de aliados como Argos, el Comité de Cafeteros de Antioquia y Proantioquia.



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"Nos han permitido llegar a la totalidad de todas las familias que reportaron afectaciones en sus viviendas. Hemos repartido con el materiales debido a más de 4.500 toneladas de materiales para hacer reconstrucciones que dignifican la vivienda, las condiciones de habitabilidad de todas las familias que reportaron alguna afectación", indicó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

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La segunda línea de trabajo busca ofrecer una solución definitiva a las familias que requieren reconstruir sus viviendas desde cero. Para ello, la Gobernación y VIVA suscribieron convenios con 13 municipios que permitirán construir 62 casas rurales mediante el mecanismo de reconstrucción asistida, con una inversión conjunta de 3.888 millones de pesos entre el departamento y los gobiernos locales.

Los proyectos se distribuirán en Argelia, con 12 viviendas; Sonsón, con 10; Caramanta, Ciudad Bolívar y San Vicente, con siete cada uno; Andes, Betania, Jardín y Puerto Triunfo, con tres por municipio; Ebéjico, Pueblorrico y Santa Fe de Antioquia, con dos cada uno, y Támesis, con una.