Empresarios del Valle comprometen $220.000 millones para reconstrucción tras terremoto

Los empresarios del Valle del Cauca comprometieron 220.000 millones de pesos para apoyar la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto, a través de la iniciativa ‘Reconstruir con Propósito’.

La estrategia busca atender los daños ocasionados por el sismo en sectores como educación y salud, además de impulsar la recuperación económica y social de las comunidades afectadas.

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Así lo explicó María Isabel Ulloa, directora ejecutiva de ProPacífico, durante una entrevista en Mañanas Blu, de Blu Radio, donde detalló el alcance de la iniciativa del sector privado.

Ulloa destacó el compromiso de los empresarios de la región y recordó que no es la primera vez que el sector privado se moviliza para atender situaciones complejas en el departamento. “El compromiso de los empresarios vallecaucanos (...) es de 220.000 millones de pesos”, señaló.



La directora ejecutiva de ProPacífico explicó que los recursos provienen de empresas vallecaucanas y compañías que operan en el departamento, aunque algunas de ellas no tienen su origen en el Valle del Cauca. “Todo es iniciativa privada”, afirmó.

Los recursos destinados a ‘Reconstruir con Propósito’ serán administrados por ProPacífico, que trabaja en coordinación con las alcaldías y la Gobernación del Valle del Cauca para establecer las necesidades más urgentes.

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Educación, una de las prioridades tras el terremoto

Uno de los principales focos de la iniciativa será el sector educativo, debido a los daños registrados en diferentes instituciones y a la necesidad de que los estudiantes puedan regresar cuanto antes a las aulas.

Ulloa explicó que el sector privado también está apoyando la elaboración de estudios técnicos necesarios para determinar las intervenciones que requieren los colegios afectados. “En muchos de los casos, las administraciones no han tenido la capacidad de contar con esos estudios”, indicó.

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La directora de ProPacífico manifestó además su preocupación por los estudiantes que continúan recibiendo clases de manera virtual debido a las condiciones de las instituciones educativas. “Una de nuestras preocupaciones es que tenemos muchos niños y niñas todavía en la virtualidad”, afirmó.

En ese sentido, señaló que el propósito es acelerar las obras en aquellos colegios que presenten daños que puedan ser solucionados en el corto plazo. Algunas instituciones podrían estar nuevamente habilitadas en un periodo de dos o tres meses, según explicó.

Sin embargo, Ulloa aclaró que existen casos más complejos en los que será necesario realizar estudios adicionales y adelantar procesos de reconstrucción completa. “Unos colegios se cayeron totalmente y tendremos que hacer estudios para que la Gobernación o la alcaldía puedan reconstruir completamente el colegio”, explicó.

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La estrategia contempla priorizar las instituciones educativas con mayor número de estudiantes, con el objetivo de lograr que la mayor cantidad posible de niños y jóvenes puedan retornar a la presencialidad. “La meta grande, al final, es que la gran mayoría de los niños estén en la presencialidad”, sostuvo.

Entre las zonas priorizadas se encuentra El Cairo, en el norte del Valle del Cauca, donde, según Ulloa, ya fueron identificadas instituciones educativas que resultaron afectadas y requieren atención.

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Salud también está entre las prioridades

El sector salud es el otro gran eje de intervención de ‘Reconstruir con Propósito’, debido a los daños que dejó el terremoto en hospitales, centros y puestos de atención en diferentes municipios.

Ulloa mencionó el caso del hospital de Roldanillo, en el norte del Valle, como una de las infraestructuras que presentan afectaciones importantes y que requieren estudios para determinar las obras necesarias.

La funcionaria también explicó que existen centros de salud con daños menores que podrían ser intervenidos con mayor rapidez por parte del sector privado. La intención, dijo, es aprovechar la capacidad de respuesta de las empresas para acelerar estas obras.

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En cuanto a la distribución territorial de las primeras acciones, indicó que se priorizaron el norte del Valle, Buenaventura, Dagua y diferentes sectores de Cali, con intervenciones concentradas inicialmente en salud y educación.

Reconstrucción también busca recuperar el tejido social

La iniciativa del sector privado no se limita a reparar o reconstruir infraestructura afectada por el terremoto. De acuerdo con Ulloa, uno de los objetivos centrales es contribuir a la recuperación social y económica de las comunidades.

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“Parte de lo que quiere hacer Reconstruir con Propósito (...) es no solamente reconstruir edificaciones, sino reconstruir el tejido social”, afirmó la directora ejecutiva de ProPacífico durante la entrevista con Mañanas Blu.

Por esta razón, la estrategia también contempla acciones relacionadas con la reactivación económica, en coordinación con la Cámara de Comercio de Cali y otras cámaras del departamento, así como programas de acompañamiento a las familias afectadas.

“Esto es mucho más que reconstruir edificios: es también reconstruir el tejido social y brindar el apoyo psicosocial que necesitan tantas familias”, sostuvo Ulloa.

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Reconstrucción del Valle tendrá un horizonte de cuatro años

La ejecución de las obras tendrá un horizonte de cuatro años, principalmente debido a los tiempos que requieren los proyectos de infraestructura de mayor magnitud y complejidad.

Ulloa explicó que el sector privado está dispuesto a acelerar aquellas intervenciones que puedan ejecutarse con mayor rapidez, incluso mediante la disponibilidad anticipada de parte de los recursos comprometidos.

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“La apuesta y un poco los compromisos son a cuatro años”, señaló, al tiempo que destacó que los empresarios están preparados para “traer a valor presente muchos de estos recursos y estos compromisos” cuando sea necesario.

Finalmente, la directora de ProPacífico destacó que la iniciativa también está abierta a propuestas de ciudadanos y empresas que quieran aportar a la recuperación del Valle del Cauca.

“Las ideas individuales o privadas sirven. Nosotros estamos aquí también para articular muchas de esas iniciativas”, concluyó Ulloa, al explicar que ProPacífico busca servir como articulador para convertir propuestas particulares en acciones concretas de reconstrucción.