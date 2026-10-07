Fondo Milagro arranca: así será la reconstrucción de viviendas cafeteras tras el terremoto

El Fondo Milagro, el vehículo que gestionará la reconstrucción de las zonas devastadas por el terremoto del pasado 10 de agosto, quedó constituido y ya tiene junta directiva. Germán Bahamón, presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, confirmó en entrevista con Mañanas Blu que la entidad pondrá "toda la capacidad" de sus comités departamentales al servicio del fondo, aunque reconoció que aún no se conocen detalles clave, como la cuantía de los recursos y los mecanismos para aprobar proyectos.

Quiénes conforman la junta directiva del Fondo Milagro

La conformación de la junta fue confirmada anoche por el presidente Abelardo De La Espriella, durante un Consejo de Ministros dedicado a este tema que se extendió por más de siete horas. El gerente del fondo es el empresario antioqueño Jaime Andrés Uribe, designado hace un par de semanas.

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La junta está integrada por Liliana Restrepo, fundadora de Frisby; Germán Bahamón, presidente de la Federación Nacional de Cafeteros; César Caicedo, presidente de Colombina; el empresario Arturo Calle, y Carlos Ríos, director del Dapre, en representación del Gobierno.

Según Bahamón, el papel de la junta será "acompañar en las decisiones directivas" al gerente. El dirigente destacó que sus integrantes provienen del sector privado y que su prioridad será la "eficiencia y transparencia en el uso del recurso público" para que las familias puedan reconstruir sus viviendas y "la esperanza" de la región.



El fondo atenderá las zonas afectadas en el Eje Cafetero, el Chocó y el Valle del Cauca. Bahamón precisó que el impacto no se limita a seis departamentos, pues también hay afectaciones en Tolima y Cauca según los estudios de diagnóstico de la Federación.

Cuánto dinero manejará el Fondo Milagro: la gran incógnita

Consultado sobre el monto que administrará el fondo, Bahamón fue cauto. Explicó que la junta fue nombrada apenas anoche y que la cuantía será uno de los asuntos por discutir a partir de la creación de la fiducia y la consolidación de la junta.

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Sobre las donaciones, indicó que entiende que Uribe recibió en la fiducia recién constituida los recursos que el Gobierno ha recibido de empresas privadas y organizaciones internacionales. Sin embargo, al preguntársele si el fondo también canalizará las donaciones que ha recibido la primera dama, Ana Lucía Pineda, respondió: "Entendería que sí, pero no le puedo asegurar nada".

El detalle, dijo, se conocerá en la primera reunión con el gerente. En la conversación también se mencionó que la fiducia será manejada por Fiducoldex.

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Quién evaluará y priorizará los proyectos

Preguntado por quién y cómo se evaluarán, viabilizarán, aprobarán y priorizarán los proyectos de reconstrucción, Bahamón admitió que no cuenta aún con esa información. "No es que no la quiera dar, sino que no la tengo en este momento", afirmó, y agregó que recibirá las directrices del fondo tras reunirse con Uribe.

Lo que sí adelantó es que, como gerente de la Federación, pondrá el "conocimiento de la capacidad institucional" del gremio al servicio de cada región.

Reconstrucción cafetera: viviendas entregadas y en obra

Bahamón aseguró que la Federación no esperó a la creación del fondo para iniciar la reconstrucción. Según explicó, el gremio ha recibido recursos solidarios de empresas del sector cafetero a nivel nacional e internacional y los ha utilizado para construir viviendas:

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Ya se entregó la primera vivienda en Antioquia.

Se construyen cinco en Caldas.

La próxima semana, junto con el vicepresidente de la República, se entregarán una en Belén de Umbría (Risaralda) y otra en Circasia (Quindío).

El dirigente recordó que la Federación ya lideró un proceso similar tras el terremoto de 1999, con el Forecafé, y sostuvo que esa experiencia respalda la capacidad institucional de los comités departamentales.

Las cifras del daño en la ruralidad cafetera

De acuerdo con Bahamón, la Federación ha visitado 22.000 fincas cafeteras y tiene georreferenciada cada una con fotografías, lo que le permite mostrar al Gobierno la dimensión de la afectación. Estas son las cifras que entregó:

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Más de 12.000 viviendas cafeteras tienen algún tipo de afectación.

1.074 viviendas están completamente colapsadas o destruidas.

En la entrevista se mencionó que más de 8.000 familias resultaron afectadas, y Bahamón precisó que, además de las viviendas cafeteras, hay muchas otras en la región que sufrieron daños y que la Federación también acompañará esa labor.

Con la conformación del fondo, dijo, será posible "acelerar la reconstrucción", una tarea que, advirtió, "tomará mucho tiempo", pero que se hará "con todo el rigor técnico y con lujo de detalles".

Fondo Nacional del Café: prórroga a 10 años en negociación

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Al cierre de la entrevista, Bahamón abordó el futuro de la administración del Fondo Nacional del Café. Explicó que existe una prórroga temporal hasta el 11 de diciembre que mantiene vigentes tanto este fondo como el Fondo de Estabilización de Precios del Café.

Según dijo, se acuerda con el Ministerio de Agricultura (para el Fondo de Estabilización) y con el Ministerio de Hacienda (para el Fondo Nacional del Café) firmar antes de los 100 días del Gobierno la prórroga del contrato de administración "a 10 años, como la ley manda". Calificó las conversaciones como "muy bien" y aseguró que se trabaja "muy armónicamente" con el Gobierno, que, afirmó, conoce la contribución de las 550.000 familias cafeteras.