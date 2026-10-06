Reconstruir Cali tras terremoto podría tardar cuatro años: Mañanas Blu, 6 de octubre de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 6 de octubre de 2026:



La coronel Diana Carolina Rueda, subdirectora de Meteorología del Ideam, explicó que las fuertes lluvias y granizadas registradas en Bogotá y otras zonas del país no contradicen la presencia del fenómeno de El Niño , pues este no elimina las precipitaciones, sino que hará que el acumulado de lluvias esté por debajo de lo esperado. Señaló que la tormenta en la Sabana de Bogotá dejó cerca de 1.973 descargas eléctricas y que para la tarde se esperan nuevamente lluvias moderadas y fuertes en sectores de Engativá, Suba y Fontibón. Advirtió que El Niño podría extenderse hasta el primer semestre de 2027 y que las lluvias de octubre y noviembre serán de corta duración, pero alta intensidad.

, pues este no elimina las precipitaciones, sino que hará que el acumulado de lluvias esté por debajo de lo esperado. Señaló que la tormenta en la Sabana de Bogotá dejó cerca de 1.973 descargas eléctricas y que para la tarde se esperan nuevamente lluvias moderadas y fuertes en sectores de Engativá, Suba y Fontibón. Advirtió que El Niño podría extenderse hasta el primer semestre de 2027 y que las lluvias de octubre y noviembre serán de corta duración, pero alta intensidad. Rafael Nieto, senador del Centro Democrático, explicó su propuesta de acto legislativo para que las sentencias de la JEP contra miembros de la fuerza pública tengan una revisión automática por la Justicia Penal Militar. Defendió la iniciativa argumentando que los jueces que revisen actuaciones militares deben tener conocimiento especializado en derecho internacional humanitario y derecho operacional, y sostuvo que esta revisión no podría hacer más gravosa la situación de los uniformados.

Defendió la iniciativa argumentando que los jueces que revisen actuaciones militares deben tener conocimiento especializado en derecho internacional humanitario y derecho operacional, y sostuvo que esta revisión no podría hacer más gravosa la situación de los uniformados. Daniel Briceño, representante a la Cámara del Centro Democrático, explicó tres proyectos relacionados con el transporte y las plataformas digitales. El primero para modificar el procedimiento de los comparendos contra conductores de plataformas, el segundo para regular las plataformas de movilidad y nivelar las condiciones entre estas y los taxistas, y un tercero para modificar el sistema de patios y grúas. Planteó que la autoridad de tránsito debe asumir la carga de la prueba y cuestionó que a los conductores se les revise el contenido del celular durante los operativos. También propuso eliminar restricciones de homologación que, según explicó, limitan los modelos de vehículos que pueden utilizarse como taxi y permitir una inmovilización controlada del vehículo en lugar de enviarlo necesariamente a patios.

El primero para modificar el procedimiento de los comparendos contra conductores de plataformas, el segundo para regular las plataformas de movilidad y nivelar las condiciones entre estas y los taxistas, y un tercero para modificar el sistema de patios y grúas. Planteó que la autoridad de tránsito debe asumir la carga de la prueba y cuestionó que a los conductores se les revise el contenido del celular durante los operativos. También propuso eliminar restricciones de homologación que, según explicó, limitan los modelos de vehículos que pueden utilizarse como taxi y permitir una inmovilización controlada del vehículo en lugar de enviarlo necesariamente a patios. Por su parte, Hugo Ospina, líder taxista, rechazó los cambios propuestos para las plataformas y sostuvo que existe una diferencia entre que las aplicaciones tecnológicas sean legales y que los vehículos particulares puedan prestar el servicio remunerado de transporte. Defendió las obligaciones que actualmente tienen los taxistas, como las revisiones preventivas y otros controles, y cuestionó que se modifique el procedimiento para sancionar a quienes prestan transporte no autorizado. También advirtió sobre el impacto del transporte informal y el mototaxismo en los sistemas de transporte público y aseguró que las autoridades deben mantener controles para garantizar la seguridad de los usuarios.

Defendió las obligaciones que actualmente tienen los taxistas, como las revisiones preventivas y otros controles, y cuestionó que se modifique el procedimiento para sancionar a quienes prestan transporte no autorizado. También advirtió sobre el impacto del transporte informal y el mototaxismo en los sistemas de transporte público y aseguró que las autoridades deben mantener controles para garantizar la seguridad de los usuarios. Ricardo Peñuela, secretario de Gestión del Riesgo de Cali, informó que actualmente hay 36 estructuras con autorización para demolición y otras 24 que entrarían al proceso , para un total aproximado de 60 estructuras afectadas por el terremoto, entre casas y edificios. Explicó que las demoliciones serán asumidas por la Alcaldía, aunque esto no elimina la responsabilidad de los propietarios y las aseguradoras, y señaló que derribar un edificio puede costar entre $700 millones y $2.000 millones. Además, estimó que la reconstrucción de Cali podría costar alrededor de $10 billones y tardar entre tres y cuatro años, mientras continúan los trabajos de demolición, retiro de escombros y evaluación de las edificaciones afectadas.

, para un total aproximado de 60 estructuras afectadas por el terremoto, entre casas y edificios. Explicó que las demoliciones serán asumidas por la Alcaldía, aunque esto no elimina la responsabilidad de los propietarios y las aseguradoras, y señaló que derribar un edificio puede costar entre $700 millones y $2.000 millones. Además, estimó que la reconstrucción de Cali podría costar alrededor de $10 billones y tardar entre tres y cuatro años, mientras continúan los trabajos de demolición, retiro de escombros y evaluación de las edificaciones afectadas. Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, advirtió que 11 municipios están en alerta roja por desabastecimiento de agua y otros 35 podrían llegar a esa condición debido a la reducción de los niveles de las fuentes hídricas . Señaló que Facatativá tiene embalses en apenas 26 % de su capacidad y que Puerto Salgar enfrenta racionamientos de más de 12 horas diarias, por lo que la Gobernación está apoyando con carrotanques, perforación de pozos y tanques de almacenamiento. También pidió mantener el ahorro de agua pese a las lluvias recientes y anunció que podrían aplicarse sanciones a quienes desperdicien el recurso, mientras se estudia incluso suspender algunas concesiones privadas para priorizar el consumo humano.

. Señaló que Facatativá tiene embalses en apenas 26 % de su capacidad y que Puerto Salgar enfrenta racionamientos de más de 12 horas diarias, por lo que la Gobernación está apoyando con carrotanques, perforación de pozos y tanques de almacenamiento. También pidió mantener el ahorro de agua pese a las lluvias recientes y anunció que podrían aplicarse sanciones a quienes desperdicien el recurso, mientras se estudia incluso suspender algunas concesiones privadas para priorizar el consumo humano. Ana María Prieto, directora del Departamento de Sistemas de Pago del Banco de la República, entregó un balance positivo del primer año de funcionamiento de Bre-B , que ya registra cerca de 10 millones de transacciones diarias y más de 35 millones de colombianos con una llave registrada. Explicó que más de 250 entidades participan en el sistema y que cerca del 70 % de las operaciones son inferiores a $100.000, principalmente para pagos cotidianos. También señaló que se trabaja en una regulación para permitir pagos empresariales, nómina y proveedores, con un límite transaccional cercano a $12 millones por operación, mientras el Banco de la República busca fortalecer la estabilidad y resiliencia de la plataforma frente al aumento de usuarios.

, que ya registra cerca de 10 millones de transacciones diarias y más de 35 millones de colombianos con una llave registrada. Explicó que más de 250 entidades participan en el sistema y que cerca del 70 % de las operaciones son inferiores a $100.000, principalmente para pagos cotidianos. También señaló que se trabaja en una regulación para permitir pagos empresariales, nómina y proveedores, con un límite transaccional cercano a $12 millones por operación, mientras el Banco de la República busca fortalecer la estabilidad y resiliencia de la plataforma frente al aumento de usuarios. Dr. Jorge Rojas, jefe de Ortopedia y Traumatología de la Fundación Santa Fe, presentó los resultados de un estudio sobre accidentes en patinetas eléctricas, que afirma que en dos años se atendieron 190 pacientes por este tipo de accidentes y cerca de dos de cada diez terminaron en cirugía, mientras las lesiones aumentaron alrededor de 50 % entre 2022 y 2023. Explicó que las fracturas más frecuentes se concentran en brazos, muñecas, manos y codos, debido a la forma particular en que las personas salen despedidas al caer, y que el promedio de edad de los lesionados fue de 35 años. Además, señaló que el 5 % presentó trauma craneoencefálico y 10 % lesiones maxilofaciales, por lo que recomendó utilizar cascos adecuados y pidió regulación sobre la velocidad y los lugares por donde pueden circular estos vehículos.

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