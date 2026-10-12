Condenan a tres personas por el asesinato de un hombre en Medellín: le propinaron 18 puñaladas

Cristian Durango Zapata, alias 'Tombito', Daniel Felipe Villa Rivillas, alias

'Piña', y Luis Fernando Aristizábal Vargas, alias 'Melvin', fueron condenados tras más de un año del crimen de un hombre en una zona boscosa del barrio Girardot, en la comuna 5 de Medellín.

Los hechos ocurrieron el 11 de mayo de 2025, luego de que la víctima y otro hombre fueran abordados en el barrio Castilla por presuntos integrantes de una organización criminal que delinque en ese sector.

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Según establecieron las autoridades durante la investigación, los dos hombres fueron señalados de haber cometido un robo en un establecimiento comercial.

Posteriormente, fueron sacados del sector en varias motocicletas. En medio del recorrido, uno de los hombres logró escapar, mientras que la otra víctima fue llevada hasta una zona despoblada, donde fue atacada en por lo menos 18 ocasiones con un arma cortopunzante, heridas que le causaron la muerte y, posteriormente, su cuerpo fue abandonado en el lugar.



La investigación fue adelantada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, y la Sijín de la Policía Nacional, quienes recopilaron las pruebas que permitieron establecer la participación de los hoy condenados.

Por estos hechos, fueron declarados responsables de los delitos de homicidio y hurto calificado, ambos agravados y estos se allanaron a los cargos, mediante un preacuerdo con el ente acusador, el cual fue avalado por un juez de conocimiento.

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Cristian Durango Zapata fue condenado a 17 años y 8 meses de prisión, mientras que Daniel Felipe Villa Rivillas y Luis Fernando Aristizábal Vargas recibieron una pena de 11 años de prisión cada uno. La Fiscalía indicó que por estos mismos hechos Mateo Diosa Méndez permanece en etapa de juicio.