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Inauguran nueva sala para servicios gineco obstétricos en hospital de Sabaneta, Antioquia

La nueva infraestructura de salud aparece como un alivio temporal para la crisis de salud que afecta a varios centros asistenciales del Valle de Aburrá.

Hospital de Sabaneta, Antioquia.
Hospital de Sabaneta, Antioquia.
Alcaldía de Sabaneta.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de oct, 2026

En medio del cierre de servicios ginecoobstétricos en el Valle de Aburrá y la crisis en el sistema de salud, el municipio de Sabaneta puso en marcha una nueva infraestructura de salud que se presenta como un alivio temporal para las maternas de la región.

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Se trata de la nueva Sala de Trabajo de Parto, Parto y Recuperación (TPR) del Hospital Venancio Díaz Díaz, un espacio de 40 metros cuadrados que requirió una inversión cercana a los 380 millones de pesos.

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La obra fue posible gracias a un convenio en el que la Gobernación de Antioquia aportó 330 millones de pesos para la dotación de equipos biomédicos como monitores fetales, incubadoras neonatales, bombas de infusión y camas especializadas, mientras que la administración local destinó 50 millones para la adecuación de la infraestructura.

Según Vanessa Toro, secretaria de Salud de Sabaneta, este espacio está diseñado para que las madres vivan todo el proceso en un mismo lugar y permite, además, el acompañamiento continuo de hasta dos familiares.

"Vuelven a nacer sabaneteños en nuestra ciudad. Estamos inaugurando la sala de partos en nuestro hospital Venancio día a días, una gestión de nuestro alcalde Alder Cruz desde el primer día de gobierno, precisamente, para volver a traer alegría, llanto de los bebés, madres emocionadas de tener a sus bebés en nuestro hospital", indicó.

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Esta apertura llega en un momento incierto para la red hospitalaria de la subregión. Previamente, instituciones como la Clínica del Prado anunciaron la reducción al 50 % de su capacidad en obstetricia tras cerrar temporalmente 30 camas por crisis financiera.

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A esta situación se sumó la alerta de la Clínica Universitaria Bolivariana, que reportó un colapso por sobredemanda en sus servicios de urgencias, cirugía y hospitalización obstétrica, instando a las gestantes a acudir primero a sus IPS básicas cuando las condiciones clínicas lo permitan.

Mientras las dificultades financieras y de capacidad en los centros de alta complejidad presionan la red de salud del departamento, la puesta en marcha de esta sala en Sabaneta se consolida como un alivio estratégico para la atención materno-infantil en el sur del Valle de Aburrá.

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