México evacúa poblados costeros ante el paso del huracán Simón

El huracán Simón cambió ligeramente su trayectoria pero avanza igualmente hacia México, donde la Marina evacuó el sábado a un centenar de personas de poblados costeros amenazados por este ciclón que tocará tierra con gran intensidad.

Las familias llegaron desde localidades cercanas al punto donde se prevé que Simón toque tierra el domingo 11 de octubre al mediodía, posiblemente como categoría 4 de 5 en la escala de Saffir-Simpson.

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Un equipo de la AFP está en Puerto Vallarta, donde arribaron las personas evacuadas, algunas con sus perros como Elena Glumas, de 63 años.

"Hace tres años perdimos todo, ahora pues digo, la vida es primero", afirmó al bajar del ferry. Se refiere al huracán Lidia que en 2023 azotó Yelapa, el pueblo costero donde vive, con lluvias torrenciales.



Fue el único viaje previsto este sábado debido a las condiciones "bastante violentas" del oleaje mar adentro, explicó a la prensa el contralmirante Tayatzin Guerrero.

Cazadores de huracanes de la Fuerza Aérea estadounidense investigaron el ciclón y determinaron que ajustó su trayectoria hacia el norte, por lo que impactará después de lo pronosticado inicialmente.

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Simón se mantiene con vientos máximos sostenidos de 240 km/h. El gobierno del estado de Jalisco, donde queda Vallarta, declaró la alerta roja para varios municipios.

En este balneario, el movimiento en las calles comenzó a parar la tarde del sábado, cuando las actividades no esenciales fueron suspendidas por las autoridades. El aeropuerto de este importante destino turístico también cerró sus operaciones.

Embarcaciones en el muelle de la Marina en Puerto Vallarta (México). Foto: EFE.

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"Todo va a estar bien"

A esta ciudad costera la favorecen su ubicación en una bahía y la presencia de montañas que atenúan la fuerza de los ciclones.

La agencia de huracanes de Estados Unidos (NHC) estimó de hecho un probable "debilitamiento incluso antes de que el huracán toque tierra en México".

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Las autoridades sin embargo no dejan de advertir a la población sobre los riesgos.

"Aparentemente el oleaje es inofensivo, pero (...) los puede sorprender y arrastrar", indicó Guerrero refiriéndose a los turistas que aún deambulaban.

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Por la mañana los comerciantes aceleraron las medidas preventivas. Tapiaron puertas y ventanas para proteger sus negocios.

En uno de esos tablones podía leerse, pintada con aerosol, la frase "Simón dice: 'todo va a estar bien'", en referencia al popular juego en el que los niños siguen instrucciones.

En una zona del malecón se observan rocas del tamaño de un puño que el mar arrojó desde temprano.

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Las autoridades prevén una temporada de huracanes más intensa debido al fenómeno climático de El Niño, que calienta las aguas del Pacífico y propicia la formación de fuertes ciclones.

También genera inquietud la velocidad del meteoro: Simón avanzaba a menos de 10 km/h, y cuanto más lento se desplaza un huracán, mayores daños puede provocar.

