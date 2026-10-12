Docentes del magisterio siguen reportando problemas para la atención de salud en Medellín

El panorama del sistema de salud en Antioquia sigue siendo complejo. El más reciente informe dado a conocer en la Asamblea departamental reporta cartera pendiente por 16 billones de pesos con toda la red del departamento, de los cuales $2,49 billones corresponde a la red pública por servicios prestados y aún no pagados.

En cuanto a las deudas también aparece el Fomag, lo que sin duda afecta a los docentes y sus beneficiarios. A finales de septiembre, la Asociación de Hospitales Públicos de Antioquia (AESA) confirmó a Blu Radio que persistían problemas en los procesos administrativos, la revisión de contratos, la prestación de servicios y los pagos.

Publicidad

Desde la asociación explicaron que el Fomag se encontraba recibiendo la información entregada por los hospitales y que se adelantaban reuniones para organizar los procesos pendientes, aunque reconocieron que el empalme había generado dificultades.

Los pacientes siguen esperando respuestas y enfrentando problemas en la atención y entrega de medicamentos. Desde la sede del Fomag ubicada en la Avenida 33, en Medellín, una docente manifestó que se enfrentó a la clínica para que su esposo fuera operado por una fractura y ahora los problemas son por las terapias que necesita, aún sin autorización.



Le puede interesar: Hospital de San José mantendrá atención a docentes del Magisterio tras acuerdos con FOMAG

Otra madre, afiliada a esta entidad, narró las peripecias a las que se ha enfrentado para que su hija acceda al tratamiento que necesita tras cinco años de diagnóstico de malformación de morquio, una enfermedad huérfana.

Publicidad

"Llevo un mes con una fórmula de un medicamento vital de mi hija. Vengo y no me quieren llamar el abogado, no me quieren autorizar, no quieren nada. Pero cada mes sí sacan la pensión. Y tengo la niña superdelicada porque es con una enfermedad huérfana y no quieren atenderla",relató.

Pero los problemas no paran ahí. Blu Radio estuvo en el lugar y encontró a decenas de usuarios que, durante las mañanas, tienen que esperar hasta cinco horas para ser atendidos, aumentando el malestar entre los docentes y sus familias.

Publicidad

Además, docentes y familiares denunciaron que, al parecer, algunas personas estarían vendiendo los turnos entre $15.000 y $20.000, una situación que generó indignación entre quienes esperan desde la madrugada.

Los afectados solicitan la intervención de la Superintendencia de Salud y el Ministerio de Salud para buscar soluciones a las demoras en la atención y garantizar la prestación de los servicios.