Hospital de San José mantendrá atención a docentes del Magisterio tras acuerdos con FOMAG

La atención en salud para los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, FOMAG, continuará en el Hospital de San José de Bogotá, luego de que ambas entidades alcanzaran acuerdos en materia contractual y de pagos.

La información fue confirmada este 30 de septiembre por la Sociedad de Cirugía de Bogotá Hospital de San José, tras una reunión con representantes del FOMAG.

Instalaciones Hospital San José. Foto Facebook Hospital San José.

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Según el comunicado, como resultado de este encuentro, el hospital mantendrá la prestación de servicios de salud a los usuarios del Magisterio, por lo que los docentes y sus familias podrán continuar recibiendo atención en esta institución.

El Hospital de San José señaló, además, que los acuerdos permitirán fortalecer la relación contractual con el FOMAG y mantener abiertos los canales de comunicación entre las dos entidades.



La institución no entregó detalles sobre los montos acordados ni sobre las condiciones específicas del acuerdo de pagos, pero aseguró que continuará prestando los servicios de salud a los afiliados del Magisterio.

El anuncio se conoce en medio de las dificultades que se han presentado en la prestación de servicios de salud a los docentes en diferentes instituciones del país. En este caso, el Hospital de San José aseguró que la atención continuará y que mantendrá sus servicios para esta población.

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Finalmente, la institución invitó a los usuarios a consultar únicamente sus canales oficiales para conocer información relacionada con la prestación de los servicios.