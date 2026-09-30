MinSalud y OPS lanzan herramientas digitales para fortalecer la vacunación en Colombia

El Ministerio de Salud y Protección Social, en alianza con la Organización Panamericana de la Salud, OPS, presentó dos nuevas herramientas digitales para fortalecer el Programa Ampliado de Inmunizaciones, PAI, en Colombia.

Se trata del Curso Virtual de Sistemas de Información Nominal PAIWEB y del nuevo portal MinSalud Vacunación, dos iniciativas dirigidas tanto al personal de salud como a la ciudadanía.

Imagen de referencia -Vacunación en Santander

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El curso virtual busca capacitar al talento humano en salud en el manejo adecuado de PAIWEB, el sistema utilizado para registrar la información relacionada con la vacunación. La formación incluye contenidos teóricos y prácticos para mejorar la calidad y oportunidad de los registros.

Con esta herramienta se busca que la información sobre las vacunas aplicadas pueda ser registrada y consultada de manera más organizada, facilitando el seguimiento de las acciones de vacunación en las diferentes regiones del país. También permitirá fortalecer el monitoreo del programa y la gestión de los insumos necesarios para las jornadas de vacunación. El curso ya está disponible a través del Campus Virtual de la OPS.



La segunda iniciativa es el nuevo portal MinSalud Vacunación, una plataforma dirigida a la ciudadanía y al personal de salud que reúne información sobre vacunas y vacunación.

Vacunación / referencia Foto: @MinSaludCol

En este sitio se podrán consultar contenidos educativos, lineamientos técnicos, preguntas frecuentes y otros recursos relacionados con la inmunización, con información basada en evidencia científica.

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El lanzamiento de estas dos herramientas se realiza durante la apertura del Taller de Actualización del Programa Ampliado de Inmunizaciones del SENA, dirigido a instructores e instructoras encargados de formar a los vacunadores y vacunadoras en todo el país.