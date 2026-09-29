UNIPS pide al Congreso garantizar la plata que necesitará la salud en 2027

La financiación del sistema de salud para 2027 comienza a entrar en la discusión del Congreso de la República. La Unión de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, UNIPS, pidió que el presupuesto del próximo año tenga una ruta clara para garantizar el dinero que se necesite para atender a los colombianos.

La solicitud se conoce después de que la Corte Constitucional estableciera nuevos parámetros para determinar la Unidad de Pago por Capitación, UPC, que es el dinero que se reconoce por cada afiliado al sistema de salud para cubrir sus servicios médicos.

Cuidado de pacientes Foto: creada con IA Grok

UNIPS plantea que el Congreso no debe fijar de antemano cuánto debe aumentar esta cifra. En cambio, pide que primero se determine cuánto dinero necesita el sistema y que, con base en ese resultado, el Gobierno garantice los recursos para cubrir los gastos.

La organización también advierte que no basta con incluir una cantidad de dinero en el presupuesto, sino que los recursos deben estar disponibles y llegar oportunamente a sus destinatarios, para evitar dificultades en el funcionamiento de las instituciones de salud.



Otro de los puntos de la propuesta tiene que ver con el régimen subsidiado, dirigido principalmente a la población sin capacidad de pago. Según los parámetros establecidos por la Corte Constitucional, la UPC de este régimen deberá ser, como mínimo, equivalente al 95 % de la del régimen contributivo, mientras no existan estudios técnicos que justifiquen una diferencia mayor.

UNIPS también pidió que los ministerios de Salud y Hacienda, junto con la ADRES, expliquen de dónde saldrá el dinero para financiar el aseguramiento, cuánto costará y cómo se garantizarán los giros durante el próximo año.

Imágenes suministradas por Hospitales en Santander

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La organización advierte que una financiación insuficiente puede generar dificultades para las EPS y afectar los pagos a hospitales, clínicas y otros prestadores de servicios de salud.

Por eso, la petición es que desde la aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2027 quede establecido cómo se cubrirán las necesidades económicas del sistema, de manera que los recursos respondan al costo real de la atención en salud.