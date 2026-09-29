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Blu Radio  / Salud  / Tras denuncia de padre resuelven cita médica de menor que necesitaba cambio de cánula con urgencia

Tras denuncia de padre resuelven cita médica de menor que necesitaba cambio de cánula con urgencia

El menor, de 14 años y paciente de Salud Total, necesitaba valoración por otorrinolaringología para el cambio de una cánula de traqueostomía. Tras la denuncia de su padre por la cancelación de la cita programada en el Hospital de la Misericordia, el caso fue revisado y el niño recibió atención médica ese mismo 28 de septiembre.

Primer plano de paciente en una cama de hospital.
Primer plano de paciente en una cama de hospital. Foto de referencia tomada de Magnific.
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 29 de sept, 2026

La denuncia de un padre por la cancelación de una cita médica de su hijo de 14 años fue resuelta el mismo día en Bogotá. El menor, paciente de Salud Total y diagnosticado con una enfermedad huérfana, recibió atención médica luego de que su familia alertara sobre la necesidad de una valoración por otorrinolaringología para el cambio de una cánula de traqueostomía.

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La cita estaba programada desde hacía cinco meses en el Hospital de la Misericordia para este 28 de septiembre. Sin embargo, según había denunciado su padre, Jorge Bula, la familia recibió una llamada informando que la atención había sido cancelada, sin que inicialmente les explicaran las razones.

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La situación generó preocupación en la familia debido al tiempo que llevaba el menor con la misma cánula y a la necesidad de realizar el procedimiento de acuerdo con las indicaciones médicas.

Tras conocerse la denuncia, el caso fue revisado por las entidades involucradas. Salud Total y el Hospital de la Misericordia adelantaron la verificación correspondiente y el menor finalmente fue atendido durante el mismo 28 de septiembre.

De esta manera, la familia logró acceder a la valoración médica que estaba solicitando y se dio respuesta a la situación que había sido denunciada horas antes.

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El padre había solicitado que se garantizara la atención de su hijo y que se encontrara una alternativa ante la cancelación de la cita, teniendo en cuenta que, según había manifestado, no contaban inicialmente con una nueva fecha disponible durante este año.

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Con la atención realizada el mismo día, la denuncia quedó resuelta y el menor pudo continuar con la atención requerida por su condición médica.

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