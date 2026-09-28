Entrega de medicamentos de EPS Sanitas tendrá Importante cambio: comenzará desde el 1 de octubre

Los afiliados de EPS Sanitas deberán tener en cuenta cambios en la red de gestores farmacéuticos a partir del 1 de octubre de 2026. La modificación contempla el ingreso de nuevos operadores para la entrega de medicamentos PBS y no PBS en varias ciudades del país.

En Bogotá, Cruz Verde dejará de entregar medicamentos PBS en algunos puntos, mientras que Audifarma cederá la dispensación de medicamentos no PBS a Colsubsidio. El cambio corresponde únicamente al operador farmacéutico y no implica modificaciones en la afiliación a EPS Sanitas.

Colsubsidio dispondrá de puntos de atención para los usuarios de Sanitas en sectores como Calle 26, Portal Norte, Clínica Roma y Unicentro Occidente. Estos establecimientos tendrán atención de lunes a sábado, de acuerdo con los horarios establecidos para cada sede.

En Bucaramanga, Disfarma asumirá desde el 1 de octubre la entrega de medicamentos PBS y no PBS que estaba a cargo de Cruz Verde. La atención para afiliados del régimen contributivo estará disponible en Gold Green, mientras que los usuarios del régimen subsidiado podrán acudir al punto ubicado en la Calle 34.



Los horarios de atención de estos puntos en Bucaramanga serán de lunes a viernes, entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p. m., y los sábados hasta la 1:00 p. m.

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Para los afiliados de EPS Sanitas en Medellín, el cambio de operador se realizará entre el 1 y el 15 de octubre. Ramédicas asumirá progresivamente la dispensación de medicamentos PBS y no PBS que anteriormente estaba a cargo de Cruz Verde.

Los usuarios podrán acudir a las sedes de Ramédicas ubicadas en Carrera 80, Carrera 46, Carrera 43 A y Mall La Gran Vía. La atención será de lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 6:00 p. m., y los sábados hasta el mediodía.

En Barranquilla, el cambio ya comenzó en agosto. Eticos reemplazó a Cruz Verde en puntos ubicados en Alto Prado, Torcoroma y Avenida Cordialidad para la entrega de medicamentos PBS y no PBS a los afiliados de EPS Sanitas.

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Estos puntos atienden de lunes a viernes entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p. m., mientras que los sábados funcionan hasta las 2:00 p. m.

En Cali, la transición también se realizó durante agosto, cuando Cafam comenzó a asumir la dispensación que anteriormente estaba a cargo de Cruz Verde. Entre los puntos habilitados están Tequendama, Calle 6, Calle 5, Carrera 1, Avenida 4 Norte y Punto Belalcázar.

La cobertura de medicamentos PBS y no PBS varía según cada sede en Cali, por lo que los afiliados deben verificar previamente cuál es el punto asignado y qué tipo de medicamento pueden reclamar allí.

¿Qué deben hacer los afiliados de EPS Sanitas?

EPS Sanitas recomienda a sus usuarios consultar la red de gestores farmacéuticos asignada para cada municipio antes de acudir a reclamar sus medicamentos. La información puede verificarse a través de los canales oficiales de la entidad o mediante WhatsApp en el número 320 255 0525.

La entidad también señala que las órdenes médicas vigentes continúan siendo válidas. Para reclamar los medicamentos a través del nuevo gestor asignado, se emitirá la autorización correspondiente a partir del 1 de octubre.

Por esta razón, los afiliados deben revisar con anticipación el nuevo punto de dispensación que les corresponde, especialmente quienes tienen tratamientos permanentes, para evitar desplazamientos innecesarios o interrupciones en la entrega de sus medicamentos.