Padre denuncia cancelación de cita que su hijo esperaba desde hace cinco meses para cambio de cánula

La cancelación de una cita médica que estaba programada desde hace cinco meses encendió las alarmas de la familia de un menor de 14 años, paciente de Salud Total y diagnosticado con una enfermedad huérfana.

El padre del menor, Jorge Bula, denunció públicamente que su hijo tenía programada para este lunes 28 de septiembre una cita de otorrinolaringología en el Hospital HOMI de la Misericordia, en Bogotá, con el objetivo de obtener la autorización para el cambio de la cánula de su traqueostomía.

Según relató, horas antes de la atención recibieron una llamada en la que les informaron que la cita había sido cancelada, sin que, de acuerdo con su denuncia, les entregaran una explicación sobre los motivos de la cancelación.

La preocupación de la familia está relacionada con el tiempo que lleva el menor con la misma cánula. Su padre asegura que ya completó alrededor de tres meses con este dispositivo y que el cambio debe realizarse periódicamente para reducir el riesgo de complicaciones e infecciones.



El padre advierte que, ante la cancelación de la cita, no tendrían una nueva atención disponible durante lo que resta del año, situación que, según manifiesta, podría retrasar aún más el procedimiento que requiere el menor.

“Son 14 años de lucha”, expresó el padre, quien pidió la intervención de las autoridades para encontrar una solución y garantizar la atención médica de su hijo.

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El caso corresponde a un paciente de Salud Total y tanto la EPS como el Hospital de la Misericordia se encuentran investigando lo ocurrido, con el fin de establecer las razones por las que fue cancelada la cita y determinar la ruta que se seguirá para la atención del menor.

Mientras avanza esta revisión, la familia insiste en que se garantice una nueva valoración médica y el procedimiento que requiere el niño, ante el temor de que el retraso pueda afectar su estado de salud.