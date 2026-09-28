Asociaciones de salud piden resultados y recursos tras inicio del plan de choque

Arrancó el plan de choque del Gobierno Nacional para atender a pacientes con enfermedades crónicas, de alto costo y enfermedades raras, y con él también las expectativas de las asociaciones de pacientes y prestadores de servicios de salud. Aunque reconocen los avances en la identificación de los pacientes y las patologías priorizadas, advierten que la crisis no ha parado y que será necesario garantizar recursos para que la estrategia tenga resultados.

Diego Gil, presidente de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras y Crónicas, aseguró que todavía existen pacientes con dificultades para acceder a medicamentos, tratamientos y servicios, algunos de ellos con condiciones que requieren atención inmediata.

Cuidado de pacientes Foto: creada con IA Grok

“Tenemos casos muy críticos, pacientes que están pendientes de infusiones, están pendientes de sus bombas para poder infundirles sus medicamentos, pacientes que tienen un deterioro funcional complejo que vienen con un aumento de discapacidad, con un deterioro realmente alarmante”, señaló Gil.

El representante de los pacientes pidió que el plan se implemente de manera inmediata y que exista seguimiento y transparencia sobre la destinación de los recursos, para garantizar que estos lleguen a los prestadores, gestores farmacéuticos y entidades encargadas de facilitar la atención.



Desde la Unión de IPS, su director, Jorge Toro, explicó que el Ministerio de Salud ya avanzó en una primera etapa de identificación de los pacientes, las regiones donde se encuentran y las IPS y gestores farmacéuticos responsables de su atención. Según explicó, el plan tendrá una duración inicial de tres meses y el seguimiento deberá hacerse paciente por paciente.

La expectativa de los prestadores también está relacionada con los recursos para atender la cartera vencida que mantienen las EPS con clínicas y hospitales. Toro señaló que, mientras las IPS continúan prestando los servicios, las deudas siguen aumentando, por lo que pidió que este asunto se trabaje de manera paralela al plan de choque.

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“Sí debemos ir rápidamente estructurando metodológicamente y ubicando recursos para poder garantizar los recursos de pago de cartera a la red prestadora, porque nosotros seguimos atendiendo, pero igual la cartera sigue aumentando todos los días”, afirmó.

Imágenes suministradas por Hospitales en Santander

Toro agregó que el Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud ya trabajan en la depuración de las cifras para establecer el monto real de la cartera y analizar mecanismos que permitan movilizar recursos hacia los prestadores.

Así, mientras comienza la ejecución del plan de choque, las asociaciones de pacientes y prestadores esperan que la estrategia permita atender las necesidades más urgentes, pero insisten en que la situación financiera del sistema también requiere una respuesta. La advertencia es que el plan de tres meses puede atender parte de las necesidades inmediatas, pero la crisis de fondo y la cartera vencida continúan.