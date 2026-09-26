Ministerio de Salud priorizará atención de 1.462 pacientes en San Andrés y Providencia

El Ministerio de Salud anunció nuevas acciones para atender las principales necesidades de la red hospitalaria de San Andrés y Providencia, luego de una agenda territorial encabezada por la ministra Ana María Vesga.

Como resultado de la visita, la cartera priorizó a 1.462 pacientes en condición crítica, quienes recibirán atención durante los próximos tres meses como parte de un plan de choque para agilizar tratamientos, medicamentos y procedimientos pendientes.

La agenda incluyó recorridos por el Hospital Departamental de San Andrés y el Hospital de la Isla de Providencia, además de la participación en una Audiencia Pública sobre la Crisis de Salud en las Islas.

Durante estos espacios, el Ministerio dialogó con autoridades locales, trabajadores de la salud, veedores y comunidades para identificar las principales dificultades de la red. Entre las medidas anunciadas está la llegada de una ambulancia a San Andrés en noviembre. Además, el Ministerio evalúa la posibilidad de contar con una segunda para fortalecer la capacidad de traslado de pacientes y la respuesta de la red de servicios de salud.



📍 San Andrés y Providencia



Durante la agenda territorial, MinSalud definió acciones para fortalecer la atención en salud en el Archipiélago:



-1.462 pacientes tendrán atención prioritaria durante los próximos tres meses.



-En noviembre llegará una ambulancia a San Andrés y se… pic.twitter.com/WqbxgPm4nb — MinSalud Colombia 🇨🇴 (@MinSaludCol) September 26, 2026

La cartera también planteó fortalecer la telemedicina y la teleasistencia, ante las dificultades para garantizar la presencia permanente de médicos especialistas en el Archipiélago. Estas herramientas se complementarían con la atención presencial.

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Otro de los puntos revisados fueron los proyectos de inversión. Según MinSalud, se analizaron iniciativas por cerca de $90.000 millones para San Andrés y otros $90.000 millones para Providencia, para un total cercano a $180.000 millones.

El Ministerio señaló que será necesario garantizar las condiciones administrativas y de gestión para que estos recursos se traduzcan en mejores servicios para la población.

Durante la agenda territorial también fueron identificadas necesidades relacionadas con la infraestructura y la gestión hospitalaria, la disponibilidad de medicamentos e insumos, el talento humano en salud y las obligaciones pendientes de las EPS.

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El Ministerio planteó solicitar el acompañamiento de la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación para revisar aspectos relacionados con el manejo de recursos y la gestión hospitalaria.