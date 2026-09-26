Salud cardiovascular: así buscan que la ciencia le gane la batalla a la desinformación en Colombia

La prevención de las enfermedades cardiovasculares enfrenta un desafío que va más allá de los consultorios y hospitales: la cantidad de información que circula en internet y redes sociales sobre síntomas, alimentación, medicamentos y hábitos saludables. En medio de ese escenario, organizaciones científicas en Colombia buscan que la evidencia tenga mayor alcance y pueda convertirse en decisiones informadas para proteger la salud.

La preocupación está relacionada con el impacto que tienen las enfermedades del corazón en el país. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), las enfermedades isquémicas del corazón fueron la principal causa de muerte en Colombia, con el 17,0 % de las defunciones registradas en 2024 y el 17,2 % en 2025. Estas últimas corresponden a las cifras preliminares reportadas por la entidad.

El panorama también muestra la dimensión del problema: las enfermedades isquémicas del corazón registraron una tasa de mortalidad de 92,7 defunciones por cada 100.000 habitantes en el periodo señalado por el DANE. Con este contexto, el acceso a información confiable adquiere relevancia como parte de las estrategias de prevención.

La desinformación también puede afectar la salud

Mientras aumenta el interés de las personas por consultar información médica en plataformas digitales, también crece la exposición a contenidos que no necesariamente tienen respaldo científico. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que la información errónea y la desinformación pueden afectar la toma de decisiones y representar riesgos para la salud pública.



Corazón humano Foto: ImgFX, referencia

La organización también señala que, en algunas plataformas sociales, los contenidos falsos pueden tener hasta 70 % más probabilidades de ser compartidos que las noticias precisas. Esta dinámica hace que la circulación de información sobre salud no dependa únicamente de que un contenido sea correcto, sino también de su capacidad para llegar a las personas.

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Para la OMS, una ‘infodemia’ se refiere a una sobreabundancia de información, que puede incluir contenidos precisos, pero también información errónea o falsa. Según la organización, este fenómeno puede generar confusión y dificultar que las personas encuentren información de calidad cuando necesitan tomar decisiones relacionadas con su salud.

En ese contexto, la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular (SCC) y la Fundación Colombiana del Corazón (FCC) presentarán durante la semana del 29 de septiembre, en el marco del Mes del Corazón, el Hub Nacional del Corazón.

La iniciativa busca reunir investigación, academia, innovación, comunicación y alianzas para que el conocimiento cardiovascular no permanezca únicamente en publicaciones científicas, congresos o espacios especializados, sino que pueda llegar también a médicos, pacientes y familias.

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“El conocimiento que no se comparte cuesta vidas humanas”, señaló el doctor Jannes Buelvas Herazo, presidente de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, quien explicó que el propósito es articular conocimiento e investigación clínica para facilitar el acceso a evidencia actualizada entre los profesionales de la salud.

La propuesta contempla dos frentes. Por un lado, la SCC estará enfocada en la actualización médica y científica dirigida a profesionales de la salud. Por otro, la Fundación Colombiana del Corazón buscará convertir ese conocimiento en contenidos comprensibles y prácticos para la población, bajo el concepto ‘Latidos que inspiran el cuidado de la vida’.

El reto también está en enfermedades poco frecuentes

La necesidad de mejorar el acceso a información especializada también se extiende a las enfermedades raras o huérfanas, que pueden presentar dificultades adicionales para su identificación debido a su baja frecuencia y al limitado conocimiento sobre algunas de ellas.

Entre los casos mencionados dentro de esta estrategia están la Hipercolesterolemia Familiar Homocigota (HFHo) y la Enfermedad de Fabry, condiciones poco frecuentes que pueden requerir un conocimiento especializado para ser consideradas dentro de los diagnósticos diferenciales.

El objetivo, en estos casos, es que la información disponible contribuya a que los profesionales tengan mayores herramientas para reconocer situaciones que pueden pasar inadvertidas y orientar oportunamente a los pacientes.

Cinco propósitos para llevar el conocimiento más lejos

El Hub Nacional del Corazón plantea cinco líneas de trabajo: generar conocimiento, fortalecer la educación para la prevención, promover estilos de vida saludables, divulgar evidencia científica para apoyar la práctica clínica e impulsar la investigación local.

La estrategia también busca llevar estos contenidos a espacios cotidianos. Un ejemplo es la Ruta Cardiovascular desarrollada durante la Carrera de la Mujer, donde se acercaron mensajes relacionados con prevención y cuidado del corazón directamente a la comunidad.

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“El verdadero reto no es comunicar más, sino lograr que la ciencia tenga más alcance que la desinformación”, afirmó el doctor Juan Mauricio Cárdenas, presidente de la Fundación Colombiana del Corazón.

La apuesta se plantea en un momento en el que las enfermedades isquémicas del corazón continúan ocupando el primer lugar entre las causas de muerte en Colombia. Por eso, para las organizaciones que impulsan el Hub, mejorar la manera en que circula el conocimiento científico también hace parte de las acciones necesarias para fortalecer la prevención y promover decisiones informadas sobre la salud cardiovascular.