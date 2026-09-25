Anticonceptivo masculino podría afectar la erección: urólogo explica por qué

El desarrollo de anticonceptivos masculinos ha avanzado en la búsqueda de medicamentos capaces de detener temporalmente la producción de espermatozoides, pero todavía existen obstáculos para que estos métodos lleguen a estar disponibles. Uno de ellos está relacionado con la dificultad de actuar de manera suficientemente específica sobre el sistema reproductivo masculino sin afectar otras funciones.

El médico urólogo Alejandro Fernández, director de la oficina de fertilidad de la Sociedad Colombiana de Urología, explicó en Mañanas Blu que algunos de los medicamentos que se investigan buscan actuar sobre los receptores androgénicos del testículo para detener la espermatogénesis, es decir, la producción de espermatozoides.

El problema está en que estos receptores no se encuentran exclusivamente en el testículo.

¿Por qué un anticonceptivo masculino podría afectar la erección?

De acuerdo con Fernández, lograr que un medicamento actúe únicamente sobre los receptores necesarios para detener la producción de espermatozoides es uno de los retos de estas investigaciones.



“Un efecto muy importante es que los anticonceptivos que están desarrollando en este momento trabajan en los receptores androgénicos del testículo para detener la espermatogénesis”, explicó el especialista.

Sin embargo, agregó que, debido a la dificultad de conseguir una acción completamente específica, los medicamentos también podrían actuar sobre receptores androgénicos ubicados en otras zonas. “Como eso es tan difícil que sea tan, tan súper específico, entonces también pueden actuar en los receptores androgénicos del pene”, señaló.

Publicidad

Por esa razón, el urólogo indicó que uno de los posibles efectos que se deben evaluar durante el desarrollo de estos anticonceptivos es una alteración de la erección. “Entonces podría alterarse la erección”, afirmó Fernández durante la entrevista.

Esto no significa que los anticonceptivos masculinos que eventualmente lleguen al mercado necesariamente vayan a producir este efecto, sino que se trata de uno de los aspectos que la investigación debe resolver para conseguir métodos eficaces y reversibles.

¿Qué falta para que exista un anticonceptivo masculino temporal?

Fernández explicó que la ciencia ya ha encontrado medicamentos capaces de detener la producción espermática. También se han desarrollado alternativas que buscan hacerlo sin generar alteraciones en la estructura hormonal del hombre ni afectar sus funciones sexuales.

Publicidad

El principal desafío, según el especialista, es conseguir que el efecto sea reversible en un periodo corto.

En los métodos anticonceptivos femeninos, explicó, al suspender el uso de determinadas pastillas la ovulación puede reanudarse posteriormente. En el caso masculino, todavía no se ha conseguido un medicamento que permita recuperar la espermatogénesis rápidamente después de suspenderlo.

“Todavía no han encontrado el medicamento masculino que permita que se desarrolle nuevamente la espermatogénesis en un corto término”, indicó.

Por ahora, según el urólogo, el condón continúa siendo la principal alternativa de anticoncepción temporal para los hombres, mientras que la vasectomía corresponde a un método definitivo.