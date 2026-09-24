Desde Europa anuncian inversión para producir hasta 250 millones de vacunas en Colombia

El Banco Europeo de Inversiones, la Comisión Europea, junto con la compañía de biotecnología colombiana VaxThera anunciaron un acuerdo para fortalecer la capacidad de producción de vacunas y productos biológicos en Colombia. El BEI concederá un préstamo de 15 millones de euros como primer tramo de un paquete de financiación aprobado por 35 millones de euros, destinado a ampliar las instalaciones de la compañía de biotecnología.

La inversión permitirá ampliar una planta de producción con una capacidad proyectada de hasta 250 millones de dosis anuales de productos biológicos líquidos y liofilizados. En caso de una emergencia sanitaria o una nueva pandemia, la capacidad podría alcanzar entre 600 y 700 millones de dosis, de acuerdo con la información entregada por las entidades.

El proyecto busca fortalecer la capacidad de Colombia para desarrollar, fabricar y suministrar vacunas, medicamentos y otros productos biológicos, reduciendo además la dependencia de productos importados.

Jorge Emilio Osorio, CEO de VaxThera, señaló que la inversión permitirá mejorar las infraestructuras y la cartera de innovación, desarrollar talento especializado y contribuir a un suministro más flexible de vacunas esenciales para Colombia y la región.



El proyecto cuenta con el respaldo de la Comisión Europea, a través de una garantía del instrumento Acelerador del Desarrollo Humano.

Según las entidades, la operación también permitirá fortalecer la investigación y el desarrollo de vacunas en Colombia, generar empleos especializados y preparar al país para responder de manera más rápida ante futuras enfermedades infecciosas con potencial pandémico.