ADRES devolverá más de $79.000 millones al sistema de salud en medio de plan de austeridad

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) anunció que no usará $79.183 millones de los recursos asignados al funcionamiento administrativo de la entidad para este año, como parte de una medida de austeridad en la gestión de los recursos públicos.

Según la entidad, la iniciativa permitirá que los recursos vuelvan al sistema de salud de los colombianos para que sean destinados a otras necesidades del sector.

Dentro de las medidas tomadas por la ADRES está la reducción de la planta de personal por un valor de $65.675 millones, saldos no comprometidos (cargos no provistos de enero a septiembre) por $5.827 millones, así como saldos no comprometidos relacionados con contratos en curso por un valor de $7.681 millones.

“Considero que, en este momento, esta reestructuración no es importante para la ADRES. Lo importante en este momento es nosotros asegurar el sistema de salud y, por lo tanto, entonces, no hubo lugar a esta reestructuración, y por eso es que liberamos este recurso”, señaló el director de la ADRES, Iván Sánchez



El director agregó además que esta decisión se tomó teniendo en cuenta el plan de choque anunciado por el Gobierno nacional en los últimos días, con el objetivo de garantizar los recursos necesarios para la atención de los pacientes priorizados en esta primera fase del plan.

Según la ADRES, la austeridad por parte de la entidad corresponde a la priorización de facturación asociada a los servicios y tecnologías en salud pendientes.

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“Con este dinero la ADRES muestra su compromiso con las nuevas medidas que impulsa el Gobierno nacional, como parte del plan de choque para el sector salud, que incluye la compra de cartera dirigida, que garantizará los recursos necesarios para la atención de los pacientes priorizados en la primera fase del plan. Esto es, la priorización de facturación asociada a los servicios y tecnologías en salud pendientes”, concluyó.