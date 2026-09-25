En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Alias 'Araña'
Racionamiento de gas
Papa en Francia
Reunión Xi Jinping Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / ADRES devolverá más de $79.000 millones al sistema de salud en medio de plan de austeridad

ADRES devolverá más de $79.000 millones al sistema de salud en medio de plan de austeridad

La entidad espera que estos recursos sean utilizados para atender otras necesidades del sector.

Personal de la salud
Sistema de salud
Foto: AFP, referencia
Por: Mariana Neira
|
Actualizado: 25 de sept, 2026

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) anunció que no usará $79.183 millones de los recursos asignados al funcionamiento administrativo de la entidad para este año, como parte de una medida de austeridad en la gestión de los recursos públicos.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Según la entidad, la iniciativa permitirá que los recursos vuelvan al sistema de salud de los colombianos para que sean destinados a otras necesidades del sector.

Últimas noticias

Relaciones de pareja
Salud

Anticonceptivo masculino podría afectar la erección: urólogo explica por qué

UPC.
Salud

Corte Constitucional fija reglas al Gobierno De La Espriella para definir la UPC de 2027

Dentro de las medidas tomadas por la ADRES está la reducción de la planta de personal por un valor de $65.675 millones, saldos no comprometidos (cargos no provistos de enero a septiembre) por $5.827 millones, así como saldos no comprometidos relacionados con contratos en curso por un valor de $7.681 millones.

“Considero que, en este momento, esta reestructuración no es importante para la ADRES. Lo importante en este momento es nosotros asegurar el sistema de salud y, por lo tanto, entonces, no hubo lugar a esta reestructuración, y por eso es que liberamos este recurso”, señaló el director de la ADRES, Iván Sánchez

El director agregó además que esta decisión se tomó teniendo en cuenta el plan de choque anunciado por el Gobierno nacional en los últimos días, con el objetivo de garantizar los recursos necesarios para la atención de los pacientes priorizados en esta primera fase del plan.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Según la ADRES, la austeridad por parte de la entidad corresponde a la priorización de facturación asociada a los servicios y tecnologías en salud pendientes.

Publicidad

“Con este dinero la ADRES muestra su compromiso con las nuevas medidas que impulsa el Gobierno nacional, como parte del plan de choque para el sector salud, que incluye la compra de cartera dirigida, que garantizará los recursos necesarios para la atención de los pacientes priorizados en la primera fase del plan. Esto es, la priorización de facturación asociada a los servicios y tecnologías en salud pendientes”, concluyó.

ADRES devolverá más de $79 mil millones al sistema de salud en medio de plan de austeridad.

Relacionados

Adres

Sistema de salud

Publicidad

Publicidad

Publicidad