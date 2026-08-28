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Interventor de Nueva EPS postula más de un $1 billón ante la ADRES para pagar a red de prestadores

La entidad informó que postuló $1,07 billones para el giro de recursos a 1.913 prestadores de servicios de salud. Por primera vez, aseguró haber postulado el 100 % de lo radicado por las IPS del Régimen Subsidiado, por un valor cercano a $997.000 millones.

Nueva EPS
Nueva EPS
Foto: Nueva EPS
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 28 de ago, 2026

Nueva EPS informó que postuló ante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES, más de un billón de pesos destinados al pago de su red de prestadores de servicios de salud.

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De acuerdo con la entidad, en la última semana de agosto fueron postulados $1.079.792 millones para el giro a 1.913 prestadores. De ese total, $997.067 millones corresponden a 1.555 instituciones del Régimen Subsidiado, mientras que $82.725 millones están destinados a 358 prestadores del Régimen Contributivo.

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Nueva EPS señaló que, por primera vez, realizó la postulación del 100 % de lo radicado por las IPS del Régimen Subsidiado. Los recursos están dirigidos a prestadores de servicios de salud, con prioridad para gestores farmacéuticos y para la red hospitalaria pública y privada.

La entidad indicó que esta medida hace parte de las acciones adelantadas por el nuevo agente especial interventor, Roberto Solano Navarra, para fortalecer el flujo de recursos hacia las instituciones que atienden a sus afiliados y avanzar en el saneamiento financiero de la EPS.

Nueva EPS precisó que los valores anunciados corresponden a recursos postulados ante la ADRES, por lo que el desembolso efectivo está sujeto al proceso y a los procedimientos establecidos por esa entidad.

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