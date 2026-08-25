Iván Sánchez asumirá como nuevo director de la ADRES

Iván Sánchez será el nuevo director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES. Sánchez estuvo al frente del proceso de empalme del Gobierno de Abelardo De La Espriella en el sector salud y en las últimas semanas también había sonado como uno de los posibles nombres para ocupar el Ministerio de Salud.

Su llegada a la ADRES lo ubicará al frente de una de las entidades más importantes del sistema, teniendo en cuenta que esta administra los recursos destinados a la salud y cumple un papel central en el flujo de dinero hacia los distintos actores del sector.

Hospitales en Manizales. Suministrada.

Sánchez ha sido, además, uno de los principales exponentes del denominado plan de choque que plantea el nuevo Gobierno para enfrentar la situación financiera y asistencial del sistema de salud. Entre las medidas previstas está una inyección inmediata de 10 billones de pesos para buscar estabilizar la red hospitalaria, garantizar la atención de los pacientes y mejorar la entrega de medicamentos.

Recordemos que el plan también contempla una mayor vigilancia sobre los recursos mediante un esquema centralizado de supervisión que utilizaría herramientas como inteligencia artificial, Big Data y blockchain para hacer seguimiento al flujo de los dineros del sistema.



Hospitales. AFP.

En este escenario, uno de los principales retos de Sánchez al frente de la ADRES estará relacionado con las decisiones sobre la Unidad de Pago por Capitación, UPC, es decir, los recursos que se destinan para financiar la atención en salud de los afiliados. Este ha sido uno de los puntos más cuestionados por el sector durante los últimos meses, particularmente por considerar insuficientes los recursos definidos para garantizar la prestación de los servicios.