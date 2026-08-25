En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Incendios forestales
De La Espriella
Sismos hoy
Reconstrucción de Colombia
Vuelta a España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / Encienden alerta por casos de sarampión en Estados Unidos: ya van dos muertos

Encienden alerta por casos de sarampión en Estados Unidos: ya van dos muertos

Las muertes se producen después de que tres personas, incluidos dos niños, murieran por la enfermedad en 2025, cuando comenzó el brote.

Sarampión
Sarampión / imagen de referencia.
Foto: Freepik
Por: AFP
|
Actualizado: 25 de ago, 2026

Dos personas murieron en Estados Unidos de sarampión, enfermedad altamente contagiosa pero prevenible, informaron las autoridades en momentos en que se registra un repunte de los casos en el país debido a la caída en las tasas de vacunación.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Estas muertes, registradas en Pensilvania, son las primeras notificadas este año y las primeras en ese estado del este de Estados Unidos en 35 años.

Últimas noticias

Alimentos ultraprocesados asociados a mayor riesgo de cáncer, diabetes y enfermedades cardivasculare
Salud

Inician ventas del primer tratamiento contra cáncer de esófago: este país lo comercializa

Hospitales en Colombia.jpg
Salud

Hospitales piden al Gobierno un plan de choque para evitar una crisis tras el terremoto

El Departamento de Salud del estado indicó que las dos personas, cuya identidad no fue revelada más allá de que eran residentes del condado de Lancaster, no habían sido vacunadas contra la enfermedad.

Lancaster alberga una gran población amish, un grupo de personas tradicionalmente agrarias, que tienen tasas de vacunación más bajas que el conjunto de la sociedad estadounidense.

Las muertes se producen después de que tres personas, incluidos dos niños, murieran por la enfermedad en 2025, cuando comenzó el brote.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

El sarampión fue declarado eliminado en Estados Unidos en el año 2000. Ha regresado con fuerza en los últimos años en medio de un nuevo escepticismo hacia las vacunas y una creciente desconfianza hacia las autoridades sanitarias.

Publicidad

El secretario de Salud, Robert Kennedy Jr, un escéptico de las vacunas, es señalado de contribuir a la crisis al avivar los temores sobre la inmunización.

"En 2026, décadas después de que el sarampión fuera eliminado en Estados Unidos, resulta desgarrador presenciar muertes por una enfermedad que es prevenible con una vacuna que se ha utilizado ampliamente desde la década de 1970", dijo Andrew Racine, presidente de la Academia Estadounidense de Pediatría, en un comunicado.

"Los pediatras instamos a nuestros líderes a fomentar la vacunación con la triple vacuna para detener la propagación del sarampión", escribió, en referencia a la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola.

Publicidad

En Estados Unidos se han registrado más de 2.770 casos confirmados de sarampión en 2026, superando el total de 2.289 casos del año anterior, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

El anterior máximo anual fue en 1991, con 9.643 casos.

Relacionados

Sarampión

Vacunación

Publicidad

Publicidad

Publicidad