Invima emite alerta por lote falsificado de Bonfiest Plus: conozca cómo identificarlo

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria urgente por la comercialización de unidades falsificadas del medicamento efervescente Bonfiest Plus.

De acuerdo con la entidad, el lote afectado corresponde al código 5H6839, con fecha de vencimiento JUN 2027. La alteración del producto fue notificada al Instituto por la empresa TECNOFAR TQ S.A.S., titular del registro sanitario.

El Invima aclaró que la versión original del sobre efervescente de 5,1 gramos cuenta con el registro sanitario vigente INVIMA 2022M-0004285-R2, por lo que la advertencia recae únicamente sobre las unidades que coincidan con las características del lote falsificado.



Riesgos para la salud por consumo del producto falso

William Saza, coordinador del Grupo de Farmacovigilancia del Invima, advirtió que el consumo de estas unidades fraudulentas representa un peligro alto para los usuarios, al desconocerse los ingredientes y las condiciones de fabricación.

Así son los sobres de Bonfiest falsificados Foto: Invima

"Una dosis no controlada de principios activos como el ácido acetilsalicílico o la cafeína que contiene el producto BONFIEST PLUS puede incrementar el riesgo de presentar efectos adversos graves, entre ellos hemorragias gastrointestinales, úlceras o alteraciones del ritmo cardíaco", explicó el funcionario.



Saza agregó que existe un riesgo elevado de intoxicación por el posible uso de sustancias no aptas para el consumo humano para elaborar el polvo efervescente, tales como tizas, cemento blanco, talco industrial, colorantes tóxicos o aglutinantes.



Cómo identificar el Bonfiest falsificado

Según los datos técnicos provistos por el titular del registro sanitario, el sobre alterado presenta varias diferencias visuales respecto al empaque original:



Errores de ortografía: contiene palabras mal escritas como “exeso”, “saislatos”, “embrazo”, “circustancia”, “epatica”, “Pasientes” y la frase “VENTAS SIN FORMULA MEDICA”.

contiene palabras mal escritas como “exeso”, “saislatos”, “embrazo”, “circustancia”, “epatica”, “Pasientes” y la frase “VENTAS SIN FORMULA MEDICA”. Código de barras: los números ubicados debajo del código son más grandes y resaltados que en el empaque oficial.

los números ubicados debajo del código son más grandes y resaltados que en el empaque oficial. Impresión y diseño: muestra una envoltura opaca con menor nitidez, textos con apariencia de negrilla y bordes muy marcados.

muestra una envoltura opaca con menor nitidez, textos con apariencia de negrilla y bordes muy marcados. Gráficos y empaque: el gráfico de burbujas tiene menor visibilidad frente al fondo azul, el sellado es irregular (con arrugas y burbujas de aire) y carece del sistema abrefácil.

el gráfico de burbujas tiene menor visibilidad frente al fondo azul, el sellado es irregular (con arrugas y burbujas de aire) y carece del sistema abrefácil. Impresión del lote: la tipografía del número de lote luce más oscura, lineal y pixelada.

Recomendaciones del Invima a la ciudadanía

El instituto recomendó a los ciudadanos que hayan comprado unidades con el lote 5H6839 (FV JUN 2027) abstenerse de consumirlas y suspender su uso de forma inmediata.

Asimismo, solicitó reportar la aparición de reacciones adversas o denunciar los canales de venta, redes sociales y establecimientos donde se distribuya el producto falso.

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A las secretarías de Salud, IPS y programas de farmacovigilancia se les ordenó reforzar las inspecciones para decomisar las unidades y notificar cualquier novedad.