Invima alerta por spray para el cabello: piden suspender de inmediato el uso del producto

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) lanzó una alerta sanitaria por la comercialización del producto “Spray Caída Cero”, un cosmético que se promociona para el cabello y que, según la entidad, no cuenta con la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) requerida para su venta en Colombia.

La alerta, identificada como la 251-2026 y fechada el 18 de agosto de 2026, surgió a partir de denuncias recibidas y de acciones de vigilancia sanitaria adelantadas por el Invima. La entidad detectó que el producto estaba siendo comercializado a través de la página web nissaronline.com.

¿Por qué el Invima pide suspender su uso?

De acuerdo con el organismo de vigilancia, la ausencia de una Notificación Sanitaria Obligatoria significa que no existen garantías sobre aspectos fundamentales del producto, como su calidad, seguridad y eficacia.

El Invima advierte que tampoco hay garantías relacionadas con su composición, origen, estudios técnicos, condiciones de fabricación, almacenamiento y cumplimiento de los requisitos establecidos para los productos cosméticos que se comercializan legalmente en el país. Por esta razón, la entidad califica al Spray Caída Cero como un producto fraudulento.



Invima alerta por el Spray Caída Cero. Foto: Invima

La alerta adquiere especial relevancia porque, según la información recibida por el Invima, ya se han reportado efectos adversos asociados al uso del producto, principalmente en la zona donde se aplica. Además, la entidad señala que se desconoce la cadena de comercialización, por lo que tampoco existe trazabilidad suficiente que permita garantizar condiciones adecuadas de transporte y almacenamiento.

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¿Qué deben hacer quienes tengan este spray?

El llamado del Invima es directo: quienes estén utilizando el Spray Caída Cero deben suspender inmediatamente su uso, debido a los riesgos que podría representar para la salud.

La entidad también recomienda a los consumidores tomar precauciones antes de comprar productos cosméticos, especialmente aquellos que se ofrecen por internet o mediante canales cuya procedencia no sea clara.

Entre las principales recomendaciones están:



No comprar ni utilizar productos cosméticos que no tengan NSO o registro sanitario cuando corresponda.

Verificar la información sanitaria del producto antes de adquirirlo.

Comprar en establecimientos o distribuidores legalmente constituidos y de confianza.

Si se conoce algún lugar donde se distribuya o comercialice el Spray Caída Cero, informar al Invima o a las autoridades territoriales de salud.

Reportar cualquier efecto adverso relacionado con este u otros productos cosméticos a través de los canales dispuestos por el Invima.

El caso vuelve a poner la lupa sobre los productos cosméticos que se ofrecen en plataformas digitales y redes sociales. Que un artículo pueda adquirirse fácilmente por internet no significa que necesariamente cumpla con las condiciones sanitarias exigidas en Colombia.

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Precisamente, el Invima recomienda revisar la existencia de la Notificación Sanitaria Obligatoria y recuerda que algunos productos fraudulentos pueden comercializarse a través de páginas web u otros medios.

Para los consumidores que ya tengan el producto en casa, la recomendación oficial es no continuar utilizándolo. En caso de presentar una reacción o efecto adverso que pueda estar relacionado con su aplicación, se debe realizar el reporte correspondiente ante el Invima, adjuntando la documentación y las imágenes disponibles.

El instituto también pidió a las instituciones prestadoras de servicios de salud orientar a los pacientes sobre los riesgos asociados con el uso de cosméticos fraudulentos y notificar los casos relacionados con este tipo de productos.

La alerta hace parte de las acciones de inspección, vigilancia y control que adelanta el Invima para identificar productos que puedan representar un riesgo para la salud pública. La entidad invitó además a consultar de manera permanente sus canales oficiales para conocer nuevas alertas sanitarias.