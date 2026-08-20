El cáncer que avanza en Colombia: 52.301 casos y más diagnósticos en menores de 50

El cáncer colorrectal mantiene en alerta a los especialistas en Colombia. Durante 2025, 52.301 personas fueron atendidas por esta enfermedad entre el 2 de enero y el 31 de diciembre, de acuerdo con cifras preliminares de la Cuenta de Alto Costo. Del total, el 56,23% correspondió a mujeres, mientras que la mayor concentración de pacientes se ubicó entre los 65 y 74 años.

Sin embargo, la edad de los pacientes está cambiando. Médicos advierten que cada vez es más frecuente encontrar casos en adultos jóvenes. Edwin Báez, coloproctólogo de la Clínica FOSCAL, señala que mientras antes un diagnóstico de cáncer de colon en menores de 40 años era poco habitual, hoy estos casos aparecen con mayor frecuencia.

Una investigación de la Clínica FOSCAL, que analizó 521 casos diagnosticados entre 2016 y 2021, encontró que el 14,7% de los pacientes tenía menos de 50 años, con una mayor presencia de la enfermedad entre mujeres jóvenes y una relación importante con antecedentes familiares.

Los especialistas relacionan parte de este comportamiento con cambios en los hábitos de vida. El mayor consumo de alimentos ultraprocesados, grasas y embutidos, sumado al sedentarismo, la obesidad y el bajo consumo de frutas, verduras y fibra, son factores asociados al aumento del riesgo.



Pero además de los hábitos, hay una señal que preocupa especialmente a los médicos: el sangrado rectal. Báez advierte que muchas personas lo atribuyen a las hemorroides y retrasan la consulta. A este síntoma se suman cambios persistentes en el hábito intestinal, diarrea o estreñimiento, modificaciones en las evacuaciones, pérdida de peso sin explicación y dolor abdominal.

La detección temprana puede marcar la diferencia. Más del 30% de los casos registrados en Colombia entre 2021 y 2025 fueron diagnosticados en etapas tempranas, aunque los especialistas consideran necesario ampliar la cobertura de los programas de tamizaje.

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Además, el cáncer colorrectal tiene una particularidad: en muchos casos puede prevenirse. Los pólipos, que pueden convertirse en tumores malignos, pueden ser identificados y retirados durante una colonoscopia antes de que evolucionen.

El panorama también preocupa por su impacto en las mujeres. Según datos de GLOBOCAN 2024, en ese año el cáncer colorrectal registró 5.824 casos en mujeres colombianas, frente a 4.738 de cáncer de cuello uterino, superando por más de mil casos a esta enfermedad.

A nivel mundial, la tendencia también es creciente. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer estima que hacia 2040 alrededor de 200.000 personas entre los 25 y 49 años podrían ser diagnosticadas cada año con cáncer colorrectal. Actualmente, la enfermedad representa cerca de un millón de muertes anuales en el mundo.

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Ante este escenario, especialistas recomiendan mantener una alimentación saludable, hacer actividad física, controlar el peso, conocer los antecedentes familiares y no ignorar el sangrado rectal ni los cambios persistentes en las evacuaciones. La detección oportuna, insisten, puede evitar que una lesión precursora llegue a convertirse en cáncer.