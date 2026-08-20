Joven 'anfibio' lleva años en un estanque debido a esta extraña condición

Un adolescente de 16 años de Beldanga, en el distrito de Murshidabad, Bengala Occidental, India, ha llamado la atención después de pasar durante años largos periodos dentro de estanques para aliviar una intensa sensación de ardor que, según su propio relato, aparece cuando sale del agua.

El joven, identificado como Iqbal Sheikh, habría mantenido esta conducta durante cerca de cinco años. Reportes de medios locales señalan que en algunas ocasiones permaneció dentro del agua durante cuatro o cinco días consecutivos y, en determinados momentos, hasta una semana. La situación ha interferido con actividades cotidianas, incluida su asistencia regular a la escuela.

El caso se hizo conocido después de que circularan videos en redes sociales en los que Iqbal aparece parcialmente sumergido mientras descansa o recibe alimentos de personas que se acercan al estanque. Según los reportes, el adolescente asegura que el contacto con el aire desencadena una fuerte sensación de ardor en todo el cuerpo, mientras que permanecer dentro del agua le proporciona alivio.

Iqbal también ha relacionado lo que experimenta con la presencia de un jinn o entidad sobrenatural. Sin embargo, esta explicación corresponde a la percepción expresada por el propio adolescente y no existe información médica pública que confirme una causa sobrenatural. El origen de sus síntomas tampoco ha sido establecido de manera definitiva.



La familia habría buscado atención médica anteriormente, pero las dificultades económicas limitaron la posibilidad de acceder a consultas y tratamientos especializados. Mientras tanto, residentes de la zona han ayudado al adolescente proporcionándole alimentos y tratando de convencerlo de abandonar los estanques.

La exposición prolongada al agua también ha generado preocupación por su estado físico. Reportes locales describen cambios en la piel de sus manos, pies y otras partes del cuerpo, además de síntomas respiratorios asociados con el tiempo que permanece dentro de los estanques.

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Traslado a Mumbai

La situación cambió después de que los videos alcanzaran una mayor difusión. El empresario indio Anant Ambani intervino para facilitar el acceso del adolescente a atención especializada y coordinó su traslado a Mumbai.

Iqbal fue llevado al Sir HN Reliance Foundation Hospital, donde ingresó para una evaluación médica especializada. La información pública disponible hasta el momento señala que los especialistas deberán determinar qué origina la sensación de ardor y por qué el agua produce alivio en su caso.

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En redes y algunos reportes se ha mencionado la posibilidad de que los síntomas estén relacionados con trastornos poco frecuentes, entre ellos la eritromelalgia. No obstante, no existe hasta ahora un diagnóstico médico público confirmado de esa condición para Iqbal Sheikh. Un informe reciente sobre el caso también advierte que todavía no se ha establecido una explicación médica definitiva.

Por ahora, el adolescente permanece bajo evaluación especializada en Mumbai, mientras los médicos buscan determinar la causa de los síntomas que durante años lo llevaron a permanecer largos periodos dentro del agua.