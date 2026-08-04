Cuidado con un chocolate muy vendido para el estrés: Invima afirma que es fraudulento

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una nueva alerta sanitaria por la comercialización del denominado chocolate funcional de las marcas MELLOW / MELLOWXOCOLAT, un producto que se promociona en redes sociales y plataformas de comercio electrónico con supuestos beneficios para el manejo del estrés, la ansiedad y la rigidez emocional.

La investigación comenzó tras una denuncia ciudadana y permitió establecer que el producto se ofrece sin autorización sanitaria. Según el Invima, además de incumplir la normatividad vigente, el chocolate asegura contener psilocibina y recomienda su consumo en microdosis, una práctica que no está permitida en alimentos ni bebidas en Colombia.

Chocolate Mellow Invima

¿Por qué el Invima declaró fraudulento el chocolate MELLOW?

El Invima informó que el producto no cuenta con registro sanitario y, por esa razón, fue clasificado como un alimento fraudulento.

La entidad explicó que el chocolate incumple varias disposiciones legales al promocionarse con propiedades relacionadas con la salud y el bienestar emocional, además de hacer referencia a la psilocibina, una sustancia cuyo uso no está regulado ni permitido en alimentos y bebidas en el país.

De acuerdo con la autoridad sanitaria, los rótulos y la publicidad de alimentos no pueden atribuir propiedades medicinales o preventivas que induzcan a error sobre su verdadera composición o calidad.

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¿Qué riesgos representa consumir este chocolate?

El Invima advirtió que este producto no debe comercializarse ni consumirse en Colombia porque no existe garantía sobre su origen, composición o condiciones de fabricación.

Entre las principales recomendaciones de la entidad están:



No comprar el chocolate MELLOW / MELLOWXOCOLAT.

Suspender inmediatamente su consumo si ya fue adquirido.

Reportar a las autoridades cualquier establecimiento físico o página web donde se esté comercializando.

Consultar únicamente los registros sanitarios oficiales antes de comprar alimentos o suplementos.

La entidad recordó que la comercialización de productos de este tipo puede acarrear consecuencias penales, de acuerdo con la legislación colombiana.

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¿Qué medidas ordenó el Invima tras la alerta?

Además del llamado a los consumidores, el Invima solicitó a las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales realizar la búsqueda activa del producto y adelantar labores de inspección, vigilancia y control en establecimientos que puedan estar distribuyéndolo.

También pidió divulgar la alerta sanitaria para prevenir que más personas adquieran el chocolate y reiteró que los ciudadanos pueden consultar la autenticidad de alimentos y bebidas a través de los canales oficiales de la entidad.

Finalmente, insistió en que los productos que prometen beneficios para tratar el estrés, la ansiedad u otras condiciones de salud deben contar con las autorizaciones correspondientes y no deben adquirirse únicamente por la publicidad difundida en redes sociales o plataformas de comercio electrónico.