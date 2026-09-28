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Lanzan plataforma para cuidar la salud cardiovascular

Allí se puede encontrar información sobre alimentación, actividad física, sueño, estrés, tratamientos y señales de alerta frente a infartos y accidentes cerebrovasculares.

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Corazón humano
Foto: ImgFX, referencia
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 28 de sept, 2026

La Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular y la Fundación Colombiana del Corazón pusieron en marcha el Hub Nacional del Corazón, una plataforma digital que busca acercar información científica sobre salud cardiovascular a los colombianos y promover la prevención de enfermedades del corazón durante todo el año.

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El sitio reúne contenidos dirigidos tanto a pacientes como a profesionales de la salud, con recomendaciones sobre alimentación, actividad física, sueño, manejo del estrés y la importancia de mantener los tratamientos indicados por los médicos.

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Uno de los principales componentes es el módulo “Mitos y Realidades”, creado para responder dudas frecuentes que circulan en internet sobre la salud cardiovascular. Allí se abordan, entre otros temas, el consumo de suplementos sin prescripción, la suspensión de medicamentos para la presión arterial y las creencias sobre remedios caseros para “limpiar las arterias”.

El presidente de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, Jannes Buelvas Herazo, advirtió que algunos pacientes llegan a los servicios de salud con complicaciones después de suspender sus medicamentos o retrasar la atención médica por intentar tratamientos caseros.

La plataforma también ofrece orientación práctica en tres áreas: nutrición cardioprotectora, actividad física y bienestar emocional y sueño. Las recomendaciones incluyen pautas de alimentación con menos productos ultraprocesados, metas de ejercicio aeróbico y de fuerza y estrategias para manejar el estrés y mejorar los hábitos de sueño.

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Otro de los contenidos está enfocado en reconocer señales de alarma frente a un posible infarto o accidente cerebrovascular. El Hub explica síntomas como dolor o presión en el pecho, dificultad repentina para respirar, mareo y adormecimiento de las extremidades, además de orientar sobre cuándo se trata de una situación que requiere atención de urgencia.

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La iniciativa también busca llevar orientación médica a regiones donde el acceso a especialistas puede ser limitado. A través del espacio “Pregúntale a tu cardiólogo”, los ciudadanos podrán enviar sus preguntas, que serán respondidas semanalmente por especialistas durante transmisiones en vivo en Instagram.

El presidente de la Fundación Colombiana del Corazón, Juan Mauricio Cárdenas, señaló que la intención es acercar la evidencia médica a los ciudadanos y reducir la circulación de información incorrecta sobre enfermedades cardiovasculares.

El Hub Nacional del Corazón está disponible en internet y busca que la prevención cardiovascular no se limite al Día Mundial del Corazón, sino que haga parte de las decisiones y hábitos de los colombianos durante los 365 días del año.

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