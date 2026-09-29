Cardiólogo advierte sobre el uso del Apple Watch: “Son dispositivos de ayuda, más no diagnósticos”

Los relojes inteligentes y otros dispositivos que monitorean variables de salud pueden entregar información útil sobre el corazón, pero sus alertas no deben tomarse como un diagnóstico médico. Así lo explicó el doctor Giovanni de la Cruz, jefe del servicio de medicina cardiovascular de las clínicas del Country y La Colina.

El especialista señaló que la tecnología de estos dispositivos ha avanzado durante los últimos cinco años y que los datos que entregan pueden ayudar a detectar de manera temprana algunas condiciones que incluso no han sido percibidas por los pacientes.

“Nos dan datos fiables, no hacen los diagnósticos; el diagnóstico todavía depende del médico”, explicó De la Cruz.

¿Qué tan confiables son las alertas del Apple Watch?

El cardiólogo indicó que relojes, pulseras, parches, audífonos y otros dispositivos con funciones relacionadas con la salud pueden servir como herramientas de apoyo tanto para pacientes como para profesionales.

Sin embargo, una alerta no significa necesariamente que una persona tenga una enfermedad. Por eso, el especialista recomendó que los resultados sean revisados por un profesional de la salud y no interpretados únicamente con información encontrada en internet o herramientas de inteligencia artificial. “Son dispositivos de ayuda, más no diagnósticos”, insistió.

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El médico puso como ejemplo una alerta de fibrilación auricular. Explicó que, si un dispositivo detecta esta señal y la persona se limita a recibir la notificación sin consultar, podría pasar por alto una condición que requiere valoración médica.

Apple Watch Serie 8 / Foto: Apple

¿Qué hacer si un reloj detecta una anomalía cardíaca?

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De la Cruz recomendó consultar con un médico cuando alguno de estos dispositivos entregue una alerta relacionada con el funcionamiento del corazón.

El especialista señaló que estos equipos pueden aportar información que posteriormente debe ser interpretada dentro de la valoración clínica. La recomendación también aplica para quienes utilizan nuevas tecnologías como anillos, parches u otros dispositivos con funciones médicas.

La inteligencia artificial, agregó, puede servir como apoyo para organizar o interpretar información, pero no reemplaza la valoración profesional.

¿Por qué hay riesgos cardíacos durante el deporte?

El especialista también se refirió a los eventos cardíacos que pueden presentarse durante competencias o actividades deportivas de alta intensidad.

De acuerdo con De la Cruz, algunas personas pueden tener cardiopatías congénitas, alteraciones eléctricas del corazón u otras enfermedades que no han sido detectadas, debido a que nunca han presentado síntomas.

Por eso, antes de participar en una maratón o realizar una actividad que demande un esfuerzo físico elevado, recomendó conocer el estado de salud del corazón.

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“Es importante que las personas, cuando vayan a hacer algún tipo de maratón o actividad física que exija mucho esfuerzo, sepan cuál es el corazón de base”, señaló.

El cardiólogo concluyó que la valoración por un especialista permite establecer la capacidad del corazón para afrontar determinado nivel de esfuerzo y detectar condiciones que podrían pasar inadvertidas.