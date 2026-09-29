Borrador de circular plantea ampliar a diciembre transición para reportar precios de medicamentos

Un borrador de circular de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos propone ampliar el período de transición para la entrada en funcionamiento del nuevo esquema de reporte de información al SISMED, el Sistema de Información de Precios de Medicamentos.

La propuesta surge luego de que, durante la implementación de la nueva plataforma, se identificaran dificultades relacionadas con la validación de los archivos y con el funcionamiento del sistema. Además, la herramienta para realizar los reportes de prueba no estuvo disponible desde el comienzo del período inicialmente establecido, lo que redujo el tiempo que tuvieron los responsables para familiarizarse con el nuevo formato.

Dispensación de medicamentos en Bogotá y Cundinamarca. Foto: Secretaría Distrital de Salud.

Por eso, el borrador plantea extender hasta el 31 de diciembre de 2026 el período de prueba. Durante ese tiempo, los actores obligados a reportar información podrían continuar haciendo envíos bajo la nueva estructura de manera voluntaria, sin que estos tengan carácter obligatorio ni reemplacen los reportes que actualmente deben presentar.

El cambio principal estaría en la fecha de entrada en funcionamiento obligatorio del nuevo esquema. De acuerdo con el borrador, los nuevos anexos técnicos serían exigibles para las transacciones realizadas a partir del primero de enero de 2027.



Esto significa que las operaciones realizadas durante 2026 continuarían reportándose bajo las reglas que están actualmente vigentes. La propuesta también elimina una obligación que estaba contemplada inicialmente y que exigía volver a reportar información de 2026 bajo la nueva estructura, con el objetivo de evitar que los mismos datos tuvieran que ser procesados nuevamente.

Para los reportes de 2026 que tengan que presentarse durante 2027, continuarían aplicándose los plazos establecidos en el esquema actual. En el caso de algunos actores, el reporte correspondiente a diciembre de 2026 se realizaría entre el primero y el 31 de enero de 2027, mientras que para otros el reporte del último trimestre de 2026 se presentaría entre el primero de enero y el 15 de febrero.

Medicamentos // Foto: Unplash

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Si el borrador se adopta, el primer reporte bajo el nuevo esquema correspondería a las transacciones de enero de 2027. Para uno de los grupos de actores, ese reporte tendría que enviarse entre el primero y el 28 de febrero de 2027; mientras que para el segundo grupo, el primer envío incluiría la información de enero, febrero y marzo y se realizaría entre el primero y el 30 de abril.

La propuesta busca, de esta manera, dar más tiempo para revisar el funcionamiento de la nueva plataforma, completar los ajustes tecnológicos y acompañar a quienes deben entregar la información antes de que el nuevo sistema se convierta en obligatorio.

El documento es actualmente un borrador de circular, por lo que las fechas y disposiciones planteadas podrían modificarse antes de su expedición definitiva.