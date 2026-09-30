Advierten por exceso de trabajo: enfermedades del corazón serían las más comunes

El estrés laboral puede aparecer cuando las exigencias de un trabajo superan los recursos y las capacidades de una persona. Adicionalmente, el impacto emocional y mental juega un papel importante. Esta situación puede tener efectos sobre la salud física, en especial cuando las jornadas extensas, la sobrecarga y la falta de descanso son constantes.

La relación entre trabajo y salud cardiovascular cobra atención en el marco del Día Mundial del Corazón, que se conmemora cada 29 de septiembre. En Colombia, las enfermedades del sistema circulatorio continúan entre las principales causas de muerte y, según cifras de 2023 citadas en el material, las enfermedades isquémicas del corazón registraron una tasa de mortalidad de 69,88 por cada 100.000 habitantes.

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De acuerdo con la OMS y la OIT, trabajar más de 55 horas semanales está relacionado con un 17 % más de riesgo de morir por cardiopatía isquémica y un 35 % más de riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular.

¿Cuándo el estrés laboral puede afectar la salud?

Las señales no siempre aparecen como un problema de salud evidente. Para Nancy Ximena Guevara, docente de la Especialización en Gerencia de la Seguridad y Salud en el Trabajo de Uniagustiniana, las organizaciones deben aprender a identificar situaciones como ausentismo, rotación, conflictos, desmotivación y agotamiento.

“Primero, deben aprender a escuchar y observar las señales cotidianas: ausentismo, rotación, conflictos, desmotivación y agotamiento. Es fundamental, además, generar espacios de confianza donde las personas puedan expresar lo que sienten sin temor a ser juzgadas”, señala Guevara.

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La especialista plantea que la prevención requiere intervenir las condiciones que pueden generar estrés, entre ellas las cargas laborales, los estilos de liderazgo y los problemas de comunicación.

Por eso, las actividades de bienestar, celebraciones o pausas activas no sustituyen las medidas dirigidas a revisar la forma en que se organiza el trabajo. El bienestar también depende de que existan cargas laborales razonables, espacios de participación y liderazgos adecuados.

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Estrés. Foto: Magnific.

¿Qué enfermedades pueden aparecer por el estrés laboral?

El material relaciona las jornadas laborales extensas con un mayor riesgo de cardiopatía isquémica y accidente cerebrovascular, de acuerdo con los datos citados de la OMS y la OIT.

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El impacto del estrés también puede reflejarse en el agotamiento y en el deterioro del estado emocional. Por esta razón, la prevención incluye el desarrollo de habilidades para gestionar las emociones y el acceso oportuno a apoyo psicológico.

El teletrabajo también puede convertirse en un factor de estrés cuando se pierden los límites entre la jornada laboral y la vida personal. Recibir mensajes fuera del horario o mantener una sensación permanente de disponibilidad puede afectar el descanso.

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“La tecnología nos ha dado flexibilidad, pero también ha desdibujado los límites entre la vida laboral y personal. Recibir mensajes fuera del horario de trabajo o sentir que debemos estar disponibles permanentemente puede generar agotamiento y afectar el descanso”, explica Guevara.

La especialista señala que la desconexión laboral debe entenderse como una medida para preservar la salud y no como falta de compromiso.

¿Qué costo tiene para las empresas el estrés laboral?

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Los efectos de los altos niveles de estrés también pueden verse dentro de las organizaciones. Entre las consecuencias señaladas están el ausentismo, la rotación, los errores, los accidentes, la disminución de la productividad y el deterioro del clima laboral.

Para Guevara, las empresas deben pasar de acciones aisladas a una estrategia permanente de prevención. Esto implica revisar las cargas de trabajo, fortalecer la comunicación, promover liderazgos que den ejemplo y respetar la vida personal de los trabajadores.

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“Las culturas saludables se construyen con coherencia, no solo con discursos. Necesitamos líderes que prediquen con el ejemplo, cargas de trabajo razonables, comunicación transparente, reconocimiento y respeto por la vida personal”, afirma la docente.

La especialista agrega que la productividad no debe medirse únicamente por la cantidad de trabajo realizado, sino por la posibilidad de alcanzar resultados sostenibles sin comprometer el bienestar de quienes integran la organización.

