La situación de orden público continúa tensa en el sector de Guamocó, en la zona limítrofe entre Antioquia y el sur de Bolívar, debido a varios enfrentamientos armados registrados durante los últimos días. La Personería de El Bagre confirmó que diez personas, integrantes de cuatro familias, tuvieron que desplazarse de sus viviendas en el caserío de la vereda Las Brujas, por temor a la violencia.

De acuerdo con la entidad, hasta el momento se han realizado alrededor de cuatro entrevistas a habitantes de estas comunidades para documentar las afectaciones y establecer las circunstancias en las que abandonaron sus hogares. La Personería continúa recopilando información sobre las víctimas y las condiciones de seguridad en el territorio.

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La preocupación se extiende por el paraje de Guamocó, que comprende jurisdicciones de cuatro municipios: Santa Rosa, en el sur de Bolívar, y El Bagre, Segovia y Remedios, en Antioquia.

Por su parte, la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó (Aheramigua) ha advertido sobre la presencia del Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN en este territorio.



La Personería también informó que cuatro cadáveres provenientes del sector de La Coquera llegaron a la morgue municipal de El Bagre. Según información preliminar, las víctimas habrían muerto durante un ataque con drones registrado en esa zona. Por ahora, se desconoce a qué grupo armado pertenecían.

A estos hechos se suma la incineración de un vehículo que habría sido interceptado el viernes en inmediaciones de la vereda Bamba. En ese mismo episodio se tuvo conocimiento del hallazgo de otros dos cuerpos, aunque no se ha podido establecer si las víctimas ya eran transportadas en el automotor o si fueron asesinadas en ese lugar.

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Este panorama se suma a las advertencias de la Defensoría del Pueblo, que mediante una alerta temprana ha señalado que la disputa por el control territorial y las economías asociadas a la explotación de oro representa un riesgo de desplazamiento forzado y confinamiento para más de 1.500 familias. En noviembre, el organismo también alertó sobre el agravamiento de la crisis humanitaria en el sur de Bolívar.

La Personería de El Bagre explicó que las condiciones de seguridad han dificultado la verificación de los hechos, debido a la necesidad de proteger a los habitantes de las comunidades afectadas.