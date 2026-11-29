El Nordeste antioqueño pasó de la esperanza a la tristeza. Las autoridades confirmaron el hallazgo sin vida del cuarto minero que permanecía atrapado en un socavón del sector El Cristo, en el municipio de Remedios. Después de cerca de dos días de labores de rescate, los organismos especializados localizaron al trabajador, pero todavía no han logrado recuperar su cuerpo.

La situación se conoce después de que, ayer en la madrugada, tres de los cuatro mineros fueran rescatados con vida. Tras las verificaciones de los organismos de emergencia, las autoridades confirmaron que los trabajadores se encontraban en buenas condiciones de salud.

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La emergencia minera se registró en el sector El Cristo, donde inicialmente cuatro trabajadores quedaron atrapados a unos 60 metros de la bocamina. Desde el comienzo de la contingencia, los equipos de Salvamento Minero lograron establecer comunicación con ellos y adelantaron las maniobras para conseguir su extracción.

NotiNordeste

Las labores se desarrollaron de manera coordinada entre las autoridades locales, la Agencia Nacional de Minería y los equipos especializados de rescate, que permanecieron en la zona trabajando para ubicar a los trabajadores y ponerlos a salvo.



Sin embargo, pese a los esfuerzos de los organismos de emergencia, el desenlace para el último minero fue fatal. Su cuerpo fue localizado sin vida, aunque las condiciones del socavón han impedido hasta ahora completar su recuperación.

La emergencia mantuvo en alerta a los habitantes de Remedios y a los familiares de los trabajadores, que permanecieron atentos al desarrollo del operativo.

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Las autoridades mantienen las labores en el lugar para lograr la recuperación del cuerpo.