Un ciudadano dominicano requerido por la justicia de Panamá por el delito de violación agravada fue retenido por las autoridades colombianas en el aeropuerto internacional José María Córdova, en Rionegro, Oriente antioqueño. El procedimiento se realizó mediante una notificación roja de INTERPOL, en un operativo coordinado entre la Policía Nacional y Migración Colombia.

Se trata de Josué Manuel Domínguez Rodríguez, quien pretendía ingresar al país en un vuelo procedente de Santo Domingo, República Dominicana. Según informó la Policía, mediante el intercambio de información entre las autoridades de los tres países fue posible anticipar su itinerario, verificar su identidad a su llegada a la terminal aérea y hacer efectiva su retención.

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El reporte de la Policía señala que los controles migratorios y el trabajo de seguimiento permitieron identificar el vuelo en el que se movilizaba el ciudadano extranjero. Una vez arribó al aeropuerto, los funcionarios verificaron sus datos y activaron el procedimiento correspondiente, sin afectar la seguridad de las instalaciones.

De acuerdo con el expediente judicial de Panamá, los hechos por los que es requerido ocurrieron el 24 de junio de 2020 en el distrito de La Chorrera. La investigación señala que el hombre, quien se desempeñaba como líder y pastor religioso, habría aprovechado la confianza depositada en él para convocar a una joven de 23 años a una iglesia de esa localidad, donde presuntamente habría cometido el abuso sexual. Este fue el momento del procedimiento en la terminal aérea.



Pastor religioso requerido en Panamá por violación fue retenido en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro, Antioquia.



El ciudadano dominicano tenía alerta roja de Interpol tras presuntamente haber abusado de una joven en una iglesia del país centroamericano. pic.twitter.com/cuFzuJ3COH — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) November 29, 2026

Las autoridades confirmaron que el resultado del procedimiento fue posible gracias al intercambio de información en tiempo real entre Colombia, República Dominicana y Panamá, que permitió conocer los movimientos del requerido y coordinar su retención antes de que ingresara formalmente al territorio nacional.

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Tras el procedimiento, Domínguez Rodríguez quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Asuntos Internacionales, mientras avanzan los trámites correspondientes frente al requerimiento de las autoridades judiciales panameñas y se define su situación jurídica.