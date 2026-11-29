Los habitantes de ocho municipios del Oriente antioqueño acudirán este domingo 29 de noviembre a las urnas para decidir si están de acuerdo con la conformación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás. La Registraduría reportó que todo está dispuesto para la jornada, en la que están habilitados 383.952 ciudadanos.

La consulta popular se realizará en Rionegro, La Ceja, El Carmen de Viboral, Guarne, El Santuario, El Retiro, La Unión y San Vicente Ferrer. Rionegro concentra el mayor potencial electoral, con 135.797 ciudadanos habilitados, seguido de La Ceja, con 61.922, y El Carmen de Viboral, con 47.939.

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Así será la jornada electoral

De acuerdo con la Registraduría Nacional, se instalarán 87 puestos de votación: 51 urbanos, 35 rurales y uno carcelario, que tendrán en total 501 mesas. Además, fueron designados 3.665 jurados para atender a los ciudadanos.

La organización electoral realizó dos simulacros, uno de escrutinio y digitalización de resultados y otro de preconteo. También adelantó la capacitación de los jurados y el alistamiento logístico.



Elecciones / Imagen de referencia / Foto: Registraduría Nacional

En materia de seguridad, cerca de 600 integrantes del Ejército y la Policía acompañarán el proceso antes, durante y después de las votaciones. De ese total, 240 corresponden al Ejército, 208 a uniformados de la Policía destinados a los puestos de votación y otros 140 a unidades de apoyo.

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En cuanto a las restricciones, siete de los ocho municipios decidieron no aplicar la ley seca. Guarne es el único municipio que tiene esta medida, vigente desde las 2:30 de la madrugada hasta las 6:00 de la tarde de este domingo.

¿Cómo se puede votar y qué se necesita para aprobar la consulta?

Los ciudadanos encontrarán un tarjetón con dos opciones: SÍ y NO. No habrá voto en blanco y, si se marcan ambas casillas, el voto será nulo. Tampoco se entregará certificado electoral por participar en esta consulta.

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El registrador delegado en lo Electoral, Jaime Hernando Suárez, recomendó consultar previamente el puesto y la mesa asignados en la página web de la Registraduría, ingresando el número de cédula. Aunque se mantiene el puesto utilizado para las elecciones de Congreso y Presidencia, hay algunas modificaciones en cinco puestos de Rionegro.

Para que la conformación del Área Metropolitana sea aprobada en cada municipio, la opción SÍ deberá obtener la mayoría de los votos y la participación deberá alcanzar, como mínimo, el 5 % del censo electoral de esa localidad. Por tanto, los ocho municipios deberán cumplir individualmente ambas condiciones.

La Registraduría invitó a los ciudadanos a acudir temprano a las urnas, teniendo en cuenta las condiciones de lluvia previstas para la jornada.