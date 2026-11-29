La Procuraduría General de la Nación anunció que ejercerá vigilancia preventiva durante la consulta popular que se realiza este domingo, 29 de noviembre, en ocho municipios del Oriente antioqueño, para decidir sobre la conformación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás. Según la Registraduría, la jornada de votaciones comenzó sin novedades.

El proceso democrático se desarrolla en Rionegro, Carmen de Viboral, Guarne, La Ceja, El Santuario, La Unión, El Retiro y San Vicente Ferrer, donde están habilitados 383.952 ciudadanos: 196.512 mujeres y 187.440 hombres.

Publicidad

La Registraduría Nacional del Estado Civil instaló 87 puestos de votación, de los cuales 51 son urbanos, 35 rurales y uno está ubicado en la cárcel. En total, fueron dispuestas 501 mesas: 427 urbanas, 73 rurales y una en el centro penitenciario.

El registrador delegado en lo Electoral, Jaime Suárez, indicó que están dadas todas las garantías. "Todas las condiciones están dadas para que el proceso transcurra con total normalidad y con todas las medidas de transparencia. Esperamos que sea muy rápido, máximo cinco y media, seis de la tarde. Se conocerá a través de ese procesamiento rápido de resultados electorales que llamamos preconteo", dijo.

Se llegó el día, paisanos. Hace más de 30 años hablamos sobre la posibilidad de conformar un Área Metropolitana en el Oriente. Hoy tenemos la oportunidad de votar para que nuestros municipios puedan o no asociarse bajo este esquema de integración. Salgamos a votar copiosamente,… pic.twitter.com/TQFpuJ1fOG — Andrés Julián (@AndresJRendonC) November 29, 2026

Como parte de las medidas de vigilancia, ingenieros de la Procuraduría verificaron en Rionegro la integridad del código HASH del software dispuesto para el escrutinio. Según explicó el organismo de control, se trata de una llave de seguridad que permite comprobar que el programa no haya sido alterado, un aspecto determinante para la transparencia del proceso.

Publicidad

La vigilancia preventiva también contempla el seguimiento a la preparación logística, las pruebas técnicas y los simulacros electorales. Para estas actividades, la Procuraduría ha coordinado acciones con la Procuraduría Provincial de Instrucción de Rionegro y las personerías municipales desde el inicio del proceso.

Desde el acto de instalación en El Retiro, también se pronunció el gobernador Andrés Julián Rendón.

Publicidad

Por su parte, el Consejo Nacional Electoral mantiene presencia en los ocho municipios para realizar vigilancia y seguimiento al desarrollo de la jornada.

Rionegro concentra el mayor censo electoral, con 135.797 ciudadanos habilitados para votar, seguido de La Ceja, con 61.922, y Carmen de Viboral, con 47.939.

La votación permitirá conocer la decisión de los habitantes de estos ocho municipios frente a la propuesta de conformar el Área Metropolitana del Valle de San Nicolás.