Hallan cuerpo sin vida de un hombre con signos de tortura en zona rural de El Bagre, Antioquia

Las autoridades investigan un nuevo hecho de violencia registrado en el Bajo Cauca antioqueño, tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en el sector de San Carlos, en zona rural del municipio de El Bagre. Los hechos, que rodean la retención y posterior homicidio de la víctima, son materia de análisis por parte de las unidades judiciales que hacen presencia en la subregión.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima habría sido retenida durante varios días por integrantes de la estructura ilegal conocida como Los de Abajo, antes denominados Los Caparros. El hombre fue encontrado sin vida, con las manos esposadas hacia atrás y lesiones provocadas por arma cortopunzante. Junto al cuerpo se halló una gorra con la frase «Nacen muchos, crecen pocos» y, en un sector cercano al lugar del hallazgo, una inscripción atribuida al grupo armado ilegal.

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Personal encargado de las labores de inspección realizó el traslado del cuerpo desde la zona rural hacia la cabecera municipal de El Bagre. Las autoridades competentes avanzan en los procedimientos técnicos para establecer la identidad del ciudadano, de quien hasta el momento no se han entregado datos oficiales.

Entretanto, la Policía Nacional y las autoridades locales asumieron las investigaciones para dar con los responsables del homicidio. Dentro de las hipótesis, se evalúa si el crimen está vinculado a la disputa por el control territorial que sostienen las estructuras de Los de Abajo y el Clan del Golfo en esta zona del departamento.