Otro operativo contra el Clan del Golfo: combates dejaron un abatido y un capturado en Andes

Además del resultado operacional que dejó un presunto integrante del Clan del Golfo muerto y otro capturado en San Jerónimo, en el Occidente antioqueño, los operativos de la fuerza pública en el Suroeste del departamento también dejaron afectaciones a esta estructura criminal.

En la vereda El Barcino, zona rural del municipio de Andes, tropas del Batallón de Infantería Liviana N.º 11 Cacique Nutibara, adscrito a la Cuarta Brigada, sostuvieron combates contra presuntos integrantes de la Subestructura Edwin Román Velásquez Valle, del Clan del Golfo.

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De acuerdo con la información entregada por el Ejército, un hombre conocido con el alias de Saltarín murió en desarrollo de las operaciones militares. Este presunto integrante de la organización criminal tendría injerencia delictiva en municipios como Tarso y Pueblorrico. En el mismo procedimiento fue capturado alias Marlon, señalado de pertenecer a esta estructura.

Sobre las incautaciones realizadas durante el operativo, se refirió el mayor Carlos Mario Torres Arias, ejecutivo y segundo comandante del Batallón de Infantería Liviana N.º 11 Cacique Nutibara.



"Durante la operación también se logró la incautación de una pistola, 12 cartuchos, un proveedor y una motocicleta. De igual manera, fue localizado y destruido en el lugar de los hechos un dispositivo explosivo improvisado. Este resultado operacional representa una afectación a las capacidades armadas y logísticas de esta estructura criminal, que mantiene su accionar delictivo en el Suroeste antioqueño", indicó Torres.

Finalmente, las autoridades destacaron que los operativos se suman a las acciones adelantadas por la fuerza pública contra el Clan del Golfo en el Suroeste antioqueño, donde esta estructura mantiene presencia en varios municipios.