Docentes inician paro de 24 horas y adelantan plantón en Medellín por crisis en la atención salud

Decenas de educadores y sus familias en Antioquia volvieron a salir a las calles este 11 de noviembre en un cese de actividades de 24 horas y plantón frente al FOMAG. La jornada de protesta responde a las persistentes fallas en el modelo de salud del magisterio, caracterizado por retrasos en autorizaciones, suspensión de procedimientos y traumatismos severos en la entrega de medicamentos.

La indignación del gremio quedó al descubierto tras la denuncia del profesor Yeferson Mosquera a las afueras del dispensario Éticos, en el centro de Medellín. Registros gráficos y testimonios documentaron filas de más de dos cuadras sobre la vía pública, donde los docentes debieron soportar la lluvia protegidos únicamente con sombrillas y bastones, a la espera de sus fármacos.

Publicidad

La crisis se agudizó dentro del establecimiento, donde cerca de 150 usuarios entre ellos adultos mayores permanecieron de pie durante horas ante la falta de sillas y de un sistema de turnos eficiente. El desespero por los extensos tiempos de espera provocó altercados entre los asistentes y obligó a varios educadores a retirarse sin recibir el tratamiento formulado.

"Esto es irrisorio, vea la fila, dos cuadras, hasta puedo decir que tres, indignante, y todo para reclamar unos medicamentos", narró Mosquera.



Este dramático panorama sirvió como detonante para que una decena de organizaciones sindicales y colectivos defensores del derecho a la salud convocaran a la movilización de hoy. Los manifestantes se concentraron en la Nueva Villa de Aburrá para marchar hacia la sede del FOMAG en la avenida 33, exigiendo respuestas concretas a la interrupción de sus servicios asistenciales.

El origen de este traumatismo radica en la compleja transición del modelo de salud tras el fin del contrato entre el FOMAG y la Fiduprevisora. Según Lida Morales, presidenta de Adida, la falta de vigencia en diversos convenios con las instituciones prestadoras mantiene frenados los procedimientos médicos y amenaza la continuidad de los tratamientos de los docentes.

Publicidad

"En el momento no existen contratos vigentes, sino que persisten actas precontractuales y negociaciones pendientes. Esta situación ha provocado el cierre continuado de servicios en hospitales municipales y la negativa de otros prestadores a mantener la atención sin un contrato formal ni pagos oportunos", afirmó Morales.

Aunque representantes del FOMAG asumieron compromisos en Bogotá la primera semana de noviembre para acelerar autorizaciones y despachos a pacientes prioritarios como quienes enfrentan procesos oncológicos, los educadores insisten en que las soluciones no llegan a las salas de espera y mantienen su reclamo en las calles.