Ya son 27.000 familias afectadas por lluvias en Urabá antioqueño, entre ellas 12 mil incomunicadas

Las intensas precipitaciones registradas en el departamento continúan generando emergencias por deslizamientos y pérdida de bancada en las subregiones. Tras los daños reportados en los corredores principales, las autoridades departamentales confirmaron un nuevo punto crítico en la subregión del Urabá antioqueño, que se suma a la difícil situación de conectividad que ya enfrentan miles de pobladores mientras avanza la atención de las emergencias.

El hecho nuevo se concentra en la vía Carepa - Saisa, donde se registraron afectaciones que dejan a cerca de 12.000 personas incomunicadas. De igual manera, en el municipio de Apartadó se reporta un panorama similar sobre la vía Río Grande - Los Mandarinos, punto que está siendo atendido por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo local para intentar restablecer el paso. Vanessa Paredes, directora del Dagran.

Publicidad

"También se nos presenta afectación en la vía Saisa - Carepa , donde también se encuentran afectaciones alrededor de 12,000 personas eh que no cuentan con conectividad y puntualmente en el municipio apartado con afectación de la vía Río Grande los Mandarinos que esta vía está siendo atendida por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo del Municipio", manifestó Vanessa Paredes, directora del DAGRAN.

Estas emergencias se suman al caso ya conocido en el corredor que conecta a Currulao con Nueva Antioquia, donde se mantiene la interrupción del tránsito y cerca de 15.000 familias continúan incomunicadas por la pérdida de conectividad. En este sector, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran) mantiene desplegados equipos y maquinaria amarilla para realizar labores de mitigación y dar estabilidad al terreno.



Desde el Dagran informaron que el departamento continúa con maquinaria y equipos en estos sectores no solo atendiendo la emergencia de manera directa, sino realizando actividades de mitigación para recuperar la conectividad y la transitabilidad de las comunidades, al tiempo que se busca dar estabilidad técnica a las vías afectadas por el invierno.