Un hombre fue abatido por la Policía durante un procedimiento en el sector de Los Puentes, en el centro de Medellín, luego de que presuntamente desenfundara una pistola y atacara a los uniformados que intentaban practicarle un registro.

Según el reporte policial, el caso se registró a las 12:47 de la madrugada, luego de que una unidad de apoyo alertara a la central de radio sobre varias detonaciones que había escuchado en la zona.

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Tras recibir la información, los operadores de las cámaras de vigilancia de la línea 123 comenzaron a monitorear el sector y lograron identificar a un hombre que huía del lugar. La descripción de su vestimenta, que incluía una gorra blanca, pantalón negro y buzo negro, fue compartida con las patrullas para facilitar su ubicación.

En un procedimiento policial en el sector de Los Puentes, en Medellín, fue abatido un hombre que presuntamente desenfundó una pistola Glock y atacó a los uniformados cuando intentaban practicarle un registro. Un subintendente recibió un impacto de bala en su chaleco balístico. — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) November 29, 2026

Posteriormente, otro operador identificó a una persona con características similares a través de una segunda cámara de vigilancia y alertó a los uniformados, quienes se desplazaron hasta el sitio.



Cuando los policías intentaron practicarle un registro, el hombre habría opuesto resistencia y desenfundado una pistola marca Glock, con la que presuntamente atacó a los uniformados. Ante esta situación, los policías accionaron sus armas de dotación y lo abatieron, en un hecho que podría catalogarse como legítima defensa, teniendo en cuenta las circunstancias reportadas durante el procedimiento.

El hombre, cuya identidad aún no ha sido establecida por las autoridades y que tendría entre 25 y 30 años, recibió tres heridas por arma de fuego. Aunque fue auxiliado y trasladado en un vehículo institucional al servicio de urgencias de la Policlínica, posteriormente se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.

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En el procedimiento también resultó lesionado un subintendente, quien recibió un impacto de proyectil en su chaleco balístico. Según el reporte policial, este elemento de protección evitó que el uniformado sufriera lesiones de mayor gravedad.