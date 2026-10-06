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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Ciclista grabó violento intento de robo a la salida de un túnel de la Calle 26 en Bogotá

Ciclista grabó violento intento de robo a la salida de un túnel de la Calle 26 en Bogotá

Un nuevo hecho de inseguridad fue denunciado en Bogotá, esta vez en uno de los túneles de la ciclorruta de la Calle 26 con avenida Boyacá, donde un ciclista fue interceptado por varios delincuentes cuando se disponía a salir del corredor.

Nuevo atraco a ciclista a la salida de un túnel de la Calle 26.
Nuevo atraco a ciclista a la salida de un túnel de la Calle 26. Foto tomada de redes sociales.
Por: Felipe García
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Actualizado: 6 de oct, 2026

En un video registrado por una cámara que llevaba un ciclista quedó grabado el momento en que, mientras avanzaba por el túnel, fue abordado por varios sujetos que lo esperaban a la salida. Los delincuentes lo amenazaron con armas blancas e intentaron agredirlo para obligarlo a detenerse.

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En medio del ataque, los delincuentes terminaron derribando al ciclista de su bicicleta y, una vez en el suelo, se apoderaron del vehículo y huyeron del lugar. Sin embargo, no lograron llevarse la bicicleta y la dejaron tirada sobre la vía. La víctima quedó herida en plena vía pública tras el violento atraco.

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Según la denuncia, la oscuridad de estos túneles estaría siendo aprovechada por los delincuentes para ubicarse en las salidas y sorprender a los ciclistas. La modalidad consistiría en esperar a que las víctimas se acerquen para interceptarlas, hacerlas caer de sus bicicletas y posteriormente despojarlas de sus pertenencias y vehículos.

Quienes transitan por este sector han advertido sobre otros casos de hurtos y hechos de violencia registrados en la zona, algunos de los cuales habrían dejado personas lesionadas, por lo que se pide extremar las medidas de precaución, especialmente durante la noche. Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre este nuevo caso de inseguridad registrado en este punto de Bogotá.

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