La medida, anunciada este sábado 21 de noviembre por la Secretaría Distrital de Ambiente, busca reducir la exposición de los ciudadanos a las partículas contaminantes y prevenir afectaciones en la salud, especialmente entre las poblaciones más vulnerables.

La alerta cobija las Unidades de Planeamiento Local (UPL) de Kennedy, Arborizadora, Puente Aranda y Patio Bonito. De acuerdo con la secretaria de Ambiente encargada, Claudia Gordillo, la decisión se tomó luego de que las estaciones de monitoreo de Carvajal-Sevillana, Ciudad Bolívar, Puente Aranda y Kennedy reportaran condiciones regulares en la calidad del aire durante 36 horas consecutivas, debido al incremento de partículas contaminantes conocidas como PM10.

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Según el análisis técnico de la Secretaría de Ambiente, el aumento del material particulado está relacionado con las condiciones meteorológicas de los últimos días. Los vientos débiles dificultaron la dispersión de los contaminantes, mientras que las bajas temperaturas durante la madrugada favorecieron su acumulación cerca del suelo.

A esto se suma una posible influencia del humo proveniente de incendios registrados en Venezuela, la Orinoquía y la Amazonía.



Como parte de la respuesta a las condiciones de contaminación, la Secretaría de Ambiente anunció que reforzará los controles sobre las industrias y realizará operativos en las vías para revisar las emisiones de los vehículos.

Calidad del aire en Bogotá. Foto: imagen de archivo, Bogotá Cómo vamos, CAR.

Además, estableció restricciones temporales para determinadas actividades industriales:



Desde este sábado, las calderas y otros equipos industriales que funcionen con combustibles sólidos o líquidos tendrán restringida su operación entre las 6:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde.

tendrán restringida su operación entre las 6:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde. Esta restricción podrá extenderse hasta la próxima semana, de lunes a sábado, en el mismo horario.

Las industrias deberán mantener activos sus sistemas de control de emisiones y suspender los mantenimientos que impliquen dejar de utilizarlos.

que impliquen dejar de utilizarlos. No estará permitido utilizar combustibles sólidos o líquidos de respaldo en equipos industriales que operen con diferentes fuentes de energía. Por ejemplo, una caldera de gas no podrá cambiar a diésel o carbón durante la alerta.

El Distrito también mantendrá el monitoreo permanente de las estaciones para evaluar el comportamiento de la contaminación y determinar si es necesario prolongar las medidas.

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La Secretaría de Ambiente hizo un llamado especial a las personas que viven, trabajan o permanecen en Kennedy, Arborizadora, Puente Aranda y Patio Bonito para que reduzcan su exposición al aire contaminado.

Las recomendaciones están dirigidas especialmente a niños menores de cinco años, adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

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Entre las principales medidas se encuentran evitar el ejercicio al aire libre para las personas más vulnerables y reducir las actividades físicas intensas o prolongadas en las zonas afectadas.

También se recomienda consultar el Índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo en Salud (IBOCA) antes de programar actividades al aire libre, evitar permanecer cerca de vías con alto tráfico, construcciones, industrias o canteras y utilizar tapabocas N95 cuando sea necesario transitar por estos lugares.