Sobre el mediodía de este viernes, 20 de noviembre, fueron hallados restos óseos humanos, en medio de una calle del barrio Las Lomas, de la localidad de Rafael Uribe Uribe al sur oriente de Bogotá. Las autoridades realizaron el acordonamiento del lugar.

De acuerdo con información por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá, se adelantan las investigaciones pertinentes con el fin de determinar su procedencia y esclarecer los hechos.



Caso similar en Barranquilla

En menos de 24 horas fueron abandonados dos paquetes con restos humanos sobre la vía 40 de Barranquilla, a las afueras de la cárcel Modelo. El primer hallazgo ocurrió el 18 de noviembre, cuando encontraron dos bolsas negras acompañadas de un panfleto en el que un grupo que se identifica como ‘La Nueva Alianza’ advertía sobre un supuesto ‘Plan Dominó’ y lanzaba amenazas contra la fuerza pública y el Inpec.

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El segundo caso se registró este jueves, hacia las 5:45 de la tarde, cuando un hombre en motocicleta dejó una caja de icopor frente al centro penitenciario. Las cámaras de seguridad captaron el momento y, al inspeccionar su contenido, encontraron restos humanos y otro mensaje intimidatorio dirigido a los guardias del Inpec, especialmente a los integrantes de los grupos CRI, y a sus familias. En el panfleto advertían que utilizarían armas contra los funcionarios y sus seres queridos.

Macabro hallazgo afuera de la cárcel Modelo de Barranquilla. Hallan restos humanos y, junto a ellos, panfletos con amenazas a la Fuerza Pública y al Inpec. #VocesySonidos pic.twitter.com/mSQ34r39xd — Blu Caribe (@BLUCaribe) November 20, 2026

Ante la gravedad de los hechos, la Unión de Trabajadores Penitenciarios rechazó las amenazas y pidió a la Fiscalía investigar lo ocurrido, además de solicitar protección inmediata para los integrantes del Inpec. Entretanto, este viernes el director nacional de la entidad, junto con el director regional y la Policía, activó un Puesto de Mando Unificado (PMU) para monitorear la situación.