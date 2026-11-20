La elección de Junta Directiva y Revisor Fiscal de la Cámara de Comercio de Bogotá, prevista para el periodo 2027-2030, fue aplazada hasta el jueves 4 de marzo de 2027 por decisión de la Superintendencia de Sociedades.

La entidad ordenó postergar el proceso electoral con el propósito de revisar y, si es necesario, depurar el censo de afiliados habilitados para votar.

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Según informó la Cámara de Comercio de Bogotá, durante la revisión de ese listado su administración identificó una variación atípica en la composición del censo y reportó la situación a la Superintendencia por iniciativa propia, junto con el envío del censo definitivo el pasado 30 de octubre.

“Al revisar el censo, la Administración de la Cámara identificó una variación atípica en su composición y la informó a la Superintendencia por iniciativa propia, junto con el envío del censo definitivo el 30 de octubre. La revisión se hará con las medidas que fije la Superintendencia, con rigor técnico y debido proceso”, explicó la Cámara por medio de un comunicado.



Cámara de comercio de Bogotá Foto: CCB

La entidad aseguró que acatará la decisión y colaborará con la revisión, que se adelantará bajo las medidas que establezca la Superintendencia, con rigor técnico y respeto por el debido proceso.

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Con el aplazamiento, el proceso electoral deberá comenzar nuevamente desde el inicio. Lo que significa que los candidatos tendrán que inscribirse otra vez, de acuerdo con las fechas que se establezcan en el nuevo calendario.

La Cámara de Comercio aclaró que los afiliados que cumplen los requisitos conservarán sus derechos y que la actual Junta Directiva continuará en funciones hasta que se realice la nueva elección.

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El nuevo calendario y las instrucciones para afiliados y candidatos serán publicados en el sitio web de la Cámara de Comercio de Bogotá.

“La Junta Directiva actual continuará en sus funciones hasta la nueva fecha de elección. El nuevo calendario electoral y la información para afiliados y candidatos se publicarán en www.ccb.org.co, y las inquietudes se atenderán en eleccionjuntadirectiva@ccb.org.co”, señaló.