El presidente del Grupo Energía Bogotá (GEB), Juan Ricardo Ortega, hizo un llamado a los hogares colombianos a ahorrar energía en plena temporada navideña. Señaló que la nevera es el electrodoméstico que más electricidad consume en las viviendas y advirtió que, ante la llegada del fenómeno de El Niño, la falta de gas y el aumento de la demanda, el país podría enfrentar restricciones en el suministro durante las horas de mayor consumo.

“Ese es el gran monstruo de consumo”, afirmó Ortega al referirse a la nevera. Añadió que en la región Caribe el mayor gasto está en el aire acondicionado.

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Por qué hay riesgo de restricciones de energía en Colombia

Según el directivo, el sistema eléctrico enfrenta varias presiones al mismo tiempo. La primera es la falta de líneas de transmisión suficientes para llevar energía al interior del país. La segunda es una sequía que, según su pronóstico, será severa: “el fenómeno del niño va a ser brutal y el país con todo va a estar limitado en la capacidad de generación”.

Nevera, imagen de referencia. Foto: Pexels

Ortega explicó que los aportes de agua a las principales represas están muy por debajo de los promedios históricos. De acuerdo con su balance, el nivel agregado de los embalses ronda el 77 %, cuando lo deseable sería al menos un 80 % para enfrentar la temporada seca. Mencionó a Guavio como la excepción, con niveles superiores al 90 %, mientras que Guatapé, que calificó como la represa más importante del país, está por debajo de lo esperado.



Ese margen, sin embargo, solo alcanza si las termoeléctricas cuentan con gas suficiente para operar. El presidente del GEB aseguró que hoy hay un déficit diario de gas y que las plantas térmicas no han logrado durante varios meses la meta de generación fijada para ahorrar agua en los embalses. Su conclusión fue directa: “Si no tenemos gas, nos fregamos”.

A esto se suma, según Ortega, un crecimiento de la demanda. Indicó que en la costa el consumo ha aumentado cerca de un 10 % por el calor, y que en el centro del país se han masificado los vehículos, motos y bicicletas eléctricas.

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El directivo ya había advertido que el país dependería en mayor medida de las termoeléctricas para garantizar el suministro durante El Niño.

Cortes de hasta 10 % en hora pico

Ortega advirtió que hacia marzo no es claro que haya energía suficiente para todos los días si no se resuelve el problema del gas. Explicó qué significaría ese escenario: “La demanda es mayor que la oferta y si la demanda es mayor que la oferta, parte de la demanda va a tener que ser cortada. Puede ser hasta un 10 % si no se resuelve el tema del gas”.

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Según precisó, esos cortes no serían durante todo el día, sino en la hora pico, generalmente entre las 6:00 y las 9:00 de la noche. Recordó que, según su relato, durante el Mundial, tras el partido entre Portugal y Colombia, unos 300.000 hogares de Bogotá quedaron sin luz durante cerca de dos horas, con afectación en Kennedy.

La gente no lo ve como una restricción del sistema, pero eso es la realidad dijo.

Sobre quién decide dónde se corta el servicio, explicó que la determinación corresponde a XM, operador del sistema y administrador del mercado, que analiza la carga de las subestaciones para desconectar segmentos y evitar el colapso del sistema. Aclaró que hospitales y sitios de seguridad nacional no pueden quedarse sin luz, y que los cortes recaerían principalmente en zonas residenciales de alto consumo, de forma rotativa. “Estamos muy al filo de la navaja”, insistió.

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Consejos para ahorrar energía en Navidad

El presidente del GEB recomendó evitar en la franja de la tarde y la noche las actividades de mayor consumo: no cargar el carro eléctrico entre las 5:00 y las 9:00 p. m., no usar la lavadora ni la plancha a esas horas y utilizar menos el horno.

Sobre la nevera, propuso revisar los empaques con una prueba sencilla: cerrar la puerta sobre un papel y, si sale con facilidad, el sellado está fallando. También recomendó separar la nevera unos centímetros de la pared y de los lados, y no guardar comida caliente; sugirió enfriarla antes en un recipiente con agua y hielo. Según explicó, el motor necesita ventilación y entre más trabaja, más electricidad consume.

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La nevera necesita respirar señaló.

Ortega también pidió desconectar los aparatos que no se estén usando, como microondas, cafeteras, licuadoras, televisores, routers, amplificadores de red, freidoras de aire y cargadores de celular, pues todo lo que tenga una luz encendida consume energía en reposo.

Todo eso le come y no es muchísimo, pero si usted suma puede ser 10, 15 % de su consumo, que es lo que necesitamos que ahorre manifestó.

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Para quienes piensen renovar electrodomésticos, recomendó elegir los que tienen la etiqueta amarilla de eficiencia energética, en agua y electricidad. En cuanto a la iluminación navideña, sugirió reemplazar cualquier bombillo que se caliente por uno LED y optar por una celebración más austera.

El impacto en la factura de luz y gas

El directivo advirtió que el bolsillo de los usuarios también puede verse afectado. Hizo referencia a la medida de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) que contempla cobros adicionales para quienes superen su consumo de referencia.

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El programa de la CREG, vigente desde el 1 de septiembre, fija una meta individual de consumo a partir de la mediana de los últimos 12 meses. Quienes superen en más de 10 % esa meta pagan un cobro adicional de 30 % para los estratos 1, 2 y 3; 50 % para los estratos 4, 5 y 6, y 70 % para comercios. Así funciona el sistema de pagos y multas si ahorra o derrocha energía.

“Cuide la luz y así se cuida el bolsillo y puede hacer mejores regalos a los seres queridos”, aconsejó Ortega.

Sobre el gas natural, aseguró que su precio subirá al menos un 20 % a partir del 1 de diciembre, y responsabilizó a la anterior administración de Ecopetrol por no haber comprado el combustible a tiempo. Aun así, precisó que cocinar con gas sigue siendo una alternativa razonable frente a los aparatos eléctricos: “El gas va a subir menos que la electricidad”.

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Las advertencias del presidente del GEB coinciden con las alertas de los generadores térmicos, que han señalado que el país está en una situación apretada frente al fenómeno ‘Super Niño’. Para conocer más sobre los efectos de este evento climático, puede consultar cómo impacta El Niño el agua, la energía y la salud en Colombia.